Extrabajadores serán apoyados tras manifestación

Durante la mañana del miércoles, un grupo de extrabajadores de la empresa VU Manufacturig de Piedras Negras, realizó una manifestación pacífica en el exterior de la presidencia municipal y solicitaron el apoyo de la administración municipal con diversos temas; ante al situación que viven desde que fueron despedidos sin haber sido liquidados.

Posterior a ello, el municipio ofreció brindarles apoyo a diversas peticiones que realizaron.

Se trata de una representación de 73 trabajadores que fueron despedidos hace casi tres meses y, pese a que se firmó un convenio ante el Centro de Conciliación Laboral, hasta el momento no han sido liquidados y la empresa, como se recordará ya se fue de la ciudad.

Cristina Ramírez, quien laboró por dos años en la citada empresa y formó parte del Comité de la Liga Sindical Obrera Mexicana, llevó el cargo de secretaria de actas; refirió que dicha manifestación fue para visibilizar el abandono de los extrabajadores y denunciar la existencia de listas negras, pues a la fecha no han sido contratados.

Lo anterior, tras referir que se han dado cuenta que hay listas negras dentro de las empresa, ya que la mayoría de los extrabajadores se han presentado para aplicar en diferentes empresas y hasta ahorita no han conseguido empleo.

"Consideramos que nos quieren contratar porque hubo una organización diferente a la CTM, que es la organización sindical que esté en Piedras Negras y creemos que por eso, no nos quieren contratar y si creemos que sí hay listas negras aquí en Piedras Negras", consideró Cristina Ramírez.

Adicional a lo anterior, Víctor Noé Sevilla, manifestó que acudieron a solicitar a la presidenta municipal de Piedras Negras, con la maquinaria que tienen embargada a la empresa y que recordó, que dicho equipo fue asegurado cuando era transportada hacia el municipio de Acuña en varios tráileres.

"Lo detuvimos en el retén del Cereso, pero ya tiene mucho tiempo y no nos dan solución. Que el perito no tiene la evaluación y muchos peros, es más todavía no sabemos si todavía esta maquinaria en el corralón donde las tenemos. Entonces necesitamos ayuda para poder vender esa maquinaria y poder solucionar algunos problemas que tenemos", dijo el extrabajador.

Alrededor de 20 personas se colocaron en la explanada de la presidencia municipal, portando pancartas con leyendas como: ¡Exigimos nuestra liquidación! ¡Los ex trabajadores de VU exigimos trabajo! ¡El trabajo no es mercancía! ¡Fuera las lista negras! ¿ Las listan negras son ilegales! ¡El trabajo es un derecho!

MUNICIPIO BRINDARÁ APOYO A LOS 73 EXTRABAJADORES

Autoridades de la administración municipal de Piedras Negras, atendieron a los extrabajadores ofreciendo brindarles apoyo a diversas peticiones que realizaron durante dicho encuentro.

Hermelo Castillón Martínez y René Ramírez Villarreal, secretario del Ayuntamiento y director de Desarrollo Económico de Piedras Negras, respectivamente, recibieron a seis de los manifestantes y con quienes entablaron conversaciones.

René Ramírez dio a conocer que, por instrucciones de Norma Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras, se dio la atención y se recibieron las peticiones; detallando algunos de los temas abordados en dicho encuentra.

"Por parte de la administración municipal, nuestro interés es colocarlos, conseguirles trabajo, tenemos una bolsa de trabajo muy grande en el municipio; se les platica que podría ser en otro sector, no necesariamente en la industria de la exportación que son las maquiladoras, sino también la parte comercial y de servicios", indicó el funcionario municipal.

Por lo que se les invitó a que se registren en la mencionada bolsa de trabajo, para poder buscarles una oportunidad laboral, obviamente, también en la industria de Piedras Negras, por lo que reiteró su disposición de apoyarlos, conseguirles trabajo y que se integren ya al ámbito laboral.

Ramírez Villarreal estableció que, ya han tenido reclutamiento en las oficinas de Desarrollo Económico, a donde han acudido extrabajadores de VU, algunos ya están contratados; además de tener conocimiento que han acudido a las audiencias de los martes y que algunos comercios los han contratado.

Otro de los apoyos que otorgará el municipio de Piedras Negras, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, será el promocionar entre la industria de costura en la localidad y la región; la maquinaria que será subastada próximamente.

"Ofrecerles la maquinaria que estuvieron explicándome, no la conozco todavía, me van a pasar la relación y poderla ofertar", fue lo que refirió René Ramírez, pues se buscará ampliar la información para quienes pudieran estar interesados en adquirirla.

Adicional a lo anterior, se les brindarán apoyó alimenticio de despensas, para ello esperarán recibir la lista de aquellos extrabajadores que presentan esta necesidad; considerando que ya suman casi tres meses sin empleo, sin salario y sin liquidación.

ANUNCIAN QUE REMATARÁN LA MAQUINARIA ASEGURADA

Derivado de la reunión que sostuvieron con autoridades municipales, a la cual se sumó personal de la Procuraduría del Trabajo, los extrabajadores de la empresa VU Manufacturig de Piedras Negras recibieron la información sobre la fecha de remate de la maquinaria asegurada y con lo que se busca concretar su liquidación.

"Por lo pronto, ya nos dieron la fecha para presentar lo del peritaje y se va a poner la maquinaria a remate y que va a ser el día primero de noviembre a las 10:30 de la mañana", fue lo que manifestó Víctor Noé Sevilla Peralta, extrabajador de la citada empresa.

Dicha información, les fue dado a conocer a los extrabajadores durante la reunión que sostuvieron con autoridades del municipio de Piedras Negras; integrándose minutos después el personal de la Procuraduría del Trabajo.

Con relación a la solicitud de un espacio para poder resguardar la maquinaria que se encuentra asegurada, Cristina Ramírez señaló que ya no será necesario, pues las autoridades del municipio de Piedras Negras les manifestó que les apoyaría con dar espacio en el mismo lugar donde se encuentran actualmente; al menos hasta el día de la subasta.

Además de señalar que el Juzgado Laboral será la instancia que llevará a cabo la mencionada subasta. Por lo pronto, esperan que el día primero aparezcan compradores interesados en adquirir la mencionada maquinaria; entre las que se contabilizan 70 máquinas de coser industrial, así como una cortadora industrial.

Conforme a la información que se les proporcionó por parte de la Procuraduría del Trabajo, la maquinaria que se localiza en el interior de los tráileres, alcanzaría a cubrir con el pago de la liquidación de todos y cada uno de los extrabajadores, de la mencionada empresa.

"Yo creo que es muy importante que ellos se den cuenta que su liquidación se va asegurar por medio de esa venta, esperemos que ese día primero vayan clientes y puedan adquirir esa maquinaria; para que se resuelva esta situación", indicó Cristina Ramírez.

LISTAS NEGRAS

Con relación a la denuncia de la presunta existencia de una lista negra y por la cual atribuyen que al menos la mitad de los exempleados no han logrado reintegrarse al ámbito laboral relacionado con la manufactura o industria de exportación, señalaron que se les ofreció la bolsa de trabajo del municipio de Piedras Negras.

"De las listas negras nos dijeron que, el municipio va a ofrecer, que va ver una campaña para ofrecer empleos a todos los trabajadores de VU, quizá no dentro de una empresa pero sí hay en los comercios y diferentes lugares, para ir solventando un poco esa cuestión del desempleo en Piedras Negras", indicó Cristina Ramírez.