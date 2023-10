Extrabajadores de VU manufacturing se manifiestan en presidencia de Piedras Negras

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de ex trabajadores de la empresa VU Manufacturig de Piedras Negras realizó una manifestación pacífica en el exterior de la presidencia municipal y solicitaron el apoyo de la administración municipal con diversos temas ante la situación que viven desde que fueron despedidos sin haber sido liquidados.

Se trata de una representación de 73 trabajadores que fueron despedidos hace casi tres meses y, pese a que se firmó un convenio ante el Centro de Conciliación Laboral, hasta el momento no han sido liquidados y la empresa, como se recordará, ya se fue de la ciudad.

Cristina Ramírez, quien laboró por dos años en la citada empresa y formó parte del Comité de la Liga Sindical Obrera Mexicana, llevó el cargo de secretaria de actas; refirió que dicha manifestación es para visibilizar el abandono de los extrabajadores y denunciar la existencia de listas negras, pues a la fecha no han sido contratados.

Lo anterior, tras referir que se han dado cuenta que hay listas negras dentro de la empresa, ya que la mayoría de los extrabajadores se han presentado para aplicar en diferentes empresas y hasta ahorita no han conseguido empleo.

"Consideramos que nos quieren contratar porque hubo una organización diferente a la CTM, que es la organización sindical que está en Piedras Negras y creemos que, por eso, no nos quieren contratar y si creemos que si hay listas negras aquí en Piedras Negras", consideró Cristina Ramírez.

Adicional a lo anterior, Víctor Noé Sevilla, manifestó que acudieron a solicitar a la presidenta municipal de Piedras Negras, con la maquinaria que tienen embargada a la empresa y que recordó, que dicho equipo fue asegurado cuando era transportado hacia el municipio de Acuña en varios tráileres.

"Lo detuvimos en el retén del Cereso, pero ya tiene mucho tiempo y no nos dan solución. Que el perito no tiene la evaluación y muchos peros, es más, todavía no sabemos si todavía está esta maquinaria en el corralón donde las tenemos. Entonces necesitamos ayuda para poder vender esa maquinaria y poder solucionar algunos problemas que tenemos", dijo el ex trabajador.

Fueron alrededor de 20 personas se colocaron en la explanada de la presidencia municipal, portando pancartas con leyendas como: "¡Exigimos nuestra liquidación! ¡Los ex trabajadores de VU exigimos trabajo! ¡El trabajo no es mercancía! ¡Fuera las listas negras! ¿Las listan negras son ilegales? ¡El trabajo es un derecho!"