Expresa IP solidaridad con personas migrantes

Entre las pérdidas por mercancías paradas y el problema social, empresarios manifiestan su solidaridad con los migrantes y consideran que el problema requiere atención.

Alejandro Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, dijo que no se puede perder de vista el tema social, pues los migrantes vienen de condiciones de vida muy difíciles que les obligan a buscar algo diferente en Estados Unidos, pero en el camino muchos resultan heridos o incluso mueren.

"Sabemos que pasan hambre, el viaje que hacen desde Centro y Sudamérica hasta Norteamérica es un viaje de la muerte en muchos sentidos, no hay que perder de vista esta parte... segundo, la para de cargas significa costos para las empresas que envían y las que reciben, se transportan minerales, granos, autopartes, vehículos ya armados, es multisectorial", explicó.

No obstante, reiteró que la medida que tomó Ferromex es la adecuada por anteponer el bienestar de la gente. Consideró que, como sociedad civil, se requiere sensibilidad respecto a lo que viven estas miles de personas migrantes y que se dimensione el tema como un problema social que necesita ser atendido mediante las instancias correspondientes.

"Ya sea para ayudar a estas personas a regresar a su país de origen o darles un permiso provisional de estancia en el país para que puedan trabajar, es un tema que el gobierno tiene que atender y la sociedad organizada debemos colaborar desde lo que podamos", comentó.

Donato Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y vocero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la problemática es muy complejo y aborda varias aristas, desde los derechos humanos, la economía, la seguridad y el marco legal en Estados Unidos, con sus restricciones.

"Como empresarios debemos apoyar el derecho de las personas a trabajar, no es fácil, también es un tema electoral, político, donde no se pueden dar el lujo de detener a la gente en el cruce, pero yo no creo que estén rebasadas las autoridades", expuso.

Reconoció que las políticas han sido muy duras en cuanto a las revisiones de los camiones pero no se ha detenido el flujo en el intercambio comercial.

Luis Felipe del Rivero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que la suspensión de operaciones de los trenes de Ferromex sin duda puede tener un impacto en la economía y en el sector empresarial, por los tiempos en términos de la entrega de mercancía y el cuidado de los inventarios.

Consideró que las autoridades han hecho lo pertinente pero indicó que la situación es internacional y existe una repercusión en la llegada de estas personas a los estados fronterizos.