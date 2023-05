Expolicía de Cuatro Ciénegas muere tras agresión

Un exelemento de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas fue asesinado a puñaladas por desconocidos que arribaron a su domicilio para perpetrar la agresión.

Los hechos generaron una gran movilización de los cuerpos de seguridad para tratar de encontrar a los presuntos responsables.

Trascendió que los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo en calles de la zona centro del Pueblo Mágico. Los agresores presuntamente llegaron a al domicilio de la víctima en el primer cuadro de la ciudad y cometieron el atentado.

La víctima de la agresión fue identificada como el exoficial de Policía Preventiva, Agustín Jaime "V", quien solo sobrevivió unas horas después de la agresión.

Los sujetos agredieron con un arma blanca a la víctima de 32 años de edad después de una discusión y se dieron a la fuga, mientras que el exelemento de Seguridad Pública fue trasladado al Hospital General, donde posteriormente falleció a causa de las lesiones.

De estos hechos se notificó a la Agencia de Investigación Criminal que tomó conocimiento del deceso e inició las investigaciones.

Hasta el momento no hay detenidos y la Fiscalía General del Estado no ha revelado si están o no identificados los autores del ataque, el número de agresores o la causa detonante del homicidio.