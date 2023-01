Explota bateo de Cañeros ante Mayos de Navojoa

Con poderosa ofensiva de 15 imparables y pitcheo sólido de Nick Struck los Cañeros de Los Mochis vencieron 7-1 a los Mayos de Navojoa en el Juego 2 de la Serie de los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

Struck solo toleró cuatro imparables, uno de ellos cuadrangular, en los seis hits que lanzó. El relevo siguió a la altura y solo aceptaron un imparable más. En cuanto al bateo 7 de los 9 que iniciaron conectaron al menos un hit. El ataque de la Fuerza Verde inició desde la primera entrada; con un out y dos en base Yasmany Tomás bateó imparable al izquierdo para impulsar a Justin Dean. Los Mayos igualaron el encuentro gracias a cuadrangular solitario de Zach Kirtley en la apertura de la tercera entrada.

Los Cañeros no esperaron nada y en el cierre volvieron a ponerse al frente anotando 3 carreras; Rodolfo Amador conectó sencillo al central para traer a Justin Dean con la del despegue. Tras caer un out Fernando Villegas remolcó a Amador y finalmente, Bruce Maxwell elevó de sacrificio para que Yasmany Tomas anotara en pisa y corre. Otro rally de 3 carreras llegó en la quinta entrada; Fernando Villegas inició la tanda con hit y luego anotó con doblete de Bruce Maxwell. Tras un out Edgar Robles bateó rola a tercera base y el defensivo hizo un mal tiro a primera, cosa que aprovechó Bruce Maxwell para anotar. Y el 7 a 1 lo escribió el capitán de los verdes Isaac Rodríguez con un doblete al izquierdo para traerse al “Conejo”.

Nick Struck abrió el juego y venció con labor de 6 entradas en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 4 hits, no dio bases y ponchó a 1. Le ayudaron Irving Machuca, Luis Enrique Gastélum y Manuel Urías.

Luis Payán fue derrotado al aceptar 4 carreras en 2 entradas y un tercio, le conectaron 7 hits, regaló 1 base y ponchó a 2. Le siguieron Denny Román, Edwyn Valle, Jesús Martínez, Alejandro Chávez y Sasagi Sánchez.

Este martes habrá descanso general y las series se reanudarán el miércoles, los Cañeros buscarán acabar la serie en Navojoa y han anunciado a Rafael Pineda y Darel Torres para los juegos de miércoles y jueves y en caso de ser necesario, Luis Fernando Miranda lanzaría el viernes.