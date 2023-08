Expiloto de Fórmula Uno asegura que Checo Pérez saldrá de Red Bull al finalizar la temporada

Sergio "Checo" Pérez, de momento, se encuentra en la segunda posición del campeonato de pilotos con 201 puntos, debajo de su compañero Max Verstappen, aunque el mexicano ha subido al podio en siete ocasiones, su rendimiento en Red Bull ha sido criticado.

El piloto tapatío ha enfrentado problemas con su monoplaza tanto en las clasificaciones como en las carreras, descuidos que le han costado puntos e incluso podios, hechos por los que Ralf Schumacher piensa que los días de "Checo" Pérez están contados en Red Bull.

"Pérez lució muy malhumorado, desencajado y también ausente en el fin de semana, creo que ya hay acuerdos sobre una separación al final de la temporada", afirmó el expiloto de la Fórmula 1 a Sky Sports.

Schumacher piensa que al tapatío le ha costado trabajo afrontar las críticas de Helmut Marko y por ello comete errores como los del fin de semana.

"Helmut Marko, no es precisamente conocido por su forma afectuosa de tratar a Pérez, creo que Pérez como persona no ha podido lidiar con eso de la mejor manera, así es como me explico esos graves errores", añadió Ralf.