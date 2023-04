Exitosa cuarta edición del Foro G110 en el Estadio Corona

La cuarta edición del Foro G110: Rompiendo Fronteras, superó las expectativas generadas, toda vez que las experiencias compartidas por los cuatro panelistas, marcaron de forma muy especial a un público lleno de sueños y objetivos por cumplir, el cual se dio cita en el Estadio Corona del Territorio Santos Modelo (TSM).

Las historias de vida de Sofía Berlanga, Oribe "Cepillo" Peralta, Alexandra Mohnhaupt y Daniela Delgado resaltaron que el cumplir tus sueños es posible, con base al esfuerzo, dedicación y compromiso, lo que sin duda ha hecho de sus vidas grandes ejemplos, enfocados en brindar un extra que les ha permitido trascender en sus respectivas disciplinas.

El público que se dio cita en la casa de los Guerreros, escuchó los testimonios y los aprendizajes obtenidos por los panelistas que, con determinación y mentalidad han alcanzado puntos muy altos en sus carreras, superando barreras que van desde lo físico hasta prejuicios sociales.

A la distancia de manera virtual, Laura Irarragorri, Presidenta Honoraria de Ganar Sirviendo, compartió un mensaje de bienvenida a todos los participantes.

Daniela Delgado fue la encargada de abrir este foro, hablando sobre su historia dentro y fuera del futbol: “Créanme que siempre vale la pena pelear por nuestros sueños. No hay secreto para cumplir los sueños, es disciplina y el trabajo constante. Si tienen un sueño y la espinita de que Dios les dio ese sueño, también les dio la capacidad de cumplirlo”.

(CORTESÍA)

Por su parte, Alexandra Mohnhaupt, habló con respecto a las adversidades que tuvo que superar para llegar a dónde está.

“Para mí era muy importante demostrar todo el trabajo que he tenido que hacer para llegar a dónde estoy. La verdad es que detrás del casco nadie sabía quién era, pero cuando me lo quité se dieron cuenta de que no por ser mujer no podía lograr mi META” dijo.

(CORTESÍA)

Enseguida, Sofía Berlanga, resaltó la importancia de hacer y dedicarse a lo que más le guste a uno: “Decirles a todos que se enamoren de lo que hacen, porque no hay nada más importante en el éxito que amar lo que hacemos, ya que eso lo vuelve más fácil y nos hace crecer naturalmente”.

De la misma forma, Oribe Peralta, Santo Inmortal, dejó un consejo muy importante a todos los participantes.

“El mejor consejo que puedo darles es que luchen por sus sueños, que trabajen diariamente por eso que anhelan, que tengan metas fijas en la vida, porque una cosa es soñarlo y otra es ponerlo como objetivo, entonces tener una pasión grandísima por algo y luego ponerle el propósito de alcanzarlo pese a todo, llegues o no llegues, es lo único que tienes que buscar”.

(CORTESÍA)

Y para finalizar el evento, Manyra Hernández, Directora Ejecutiva de Club Santos, agregó: “Tenemos que empezar a creer desde que somos pequeños y los papás a apoyar los sueños de nuestros hijos. Son seres humanos que vienen con una filosofía y propósito; a nosotros nos toca guiarlos por ese camino. Confiemos en nuestros hijos y seamos ese respaldo que necesitan”.