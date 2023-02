Exitosa Clase Máster de Yoga para Principiantes en el Gimnasio Alamedas

Con un gran éxito en cuanto a la respuesta de asistentes, la yogui lagunera Jessica Alderete, quien reside en Denver, Colorado, impartió el pasado domingo una “Clase Máster de Yoga para Principiantes”, evento realizado en el Gimnasio Alamedas de esta ciudad, bajo la organización del Instituto Municipal del Deporte.

Fue el director del IMD, Héctor Gaytán McGregor, quien dio la bienvenida a las asistentes a la clase muestra y adelantó que a partir de la fecha se impartirá cada 15 días una clase de esta milenaria disciplina en dicho gimnasio. La instructora Jessica Alderete dio la bienvenida a los participantes con un significativo mensaje: “Hoy mi corazón está lleno de alegría”. Enseguida dijo que la intención de la clase iba dirigida hacia el amor propio, “pues nos olvidamos de dar amor a nosotros mismos, no nos damos tiempo para nosotros mismos”.

Recalcó: “el amor propio es decidirse a regalarse una hora de su tiempo para estar presentes aquí y para demostrarnos a nosotros mismos; si no nos proponemos objetivos en nuestra vida antes de iniciar la práctica del yoga, no podremos disfrutar de la misma”. Sugirió a los asistentes a la clase que pronunciaran en silencio: “Yo me amo tal cual soy”, aconsejó pronunciarla y recordarla durante la clase muestra de yoga.

Antes de iniciar la clase, Alderete repartió cartas con frases de pensadores célebres a especie de recordatorio para que los asistentes la leyeran y memorizaran su contenido. Consideró que la tarjeta repartida era un recordatorio de lo maravilloso que somos como personas.