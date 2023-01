'Exigimos todas las pruebas y justicia'

Nuevamente amigos y familiares de Norma Leticia Casas Valenzuela, madre de Roberto González, quien perdiera la vida a sus 18 años de edad tras ser víctima de una golpiza que le propinaron cuatro sujetos al salir de una posada, se plantaron a las afueras del Centro de Justicia Penal de Torreón, donde se lleva a cabo una audiencia contra tres presuntos participantes.

Ayer, poco antes de las 10:00 horas, el grupo de apoyo acudió al lugar ataviados de color blanco a solicitud de la familia, así como con pancartas en mano con leyendas como: "Exigimos todas las pruebas y pronta justicia", "La justicia demorada es justicia denegada", "No hay perdón, no hay olvido, no hay rencor".

Los tres presuntos implicados fueron citados a audiencia en dos ocasiones a las que no asistieron. La primera y segunda audiencia fueron establecidas en Diciembre de 2022 y 13 de Enero de 2023, en esta última se fijó una nueva fecha, que fue este 26 de enero.

El reclamo de los familiares y amigos es que, después de cinco años de la muere de Roberto, el día 11 de Agosto de 2021 se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Kevin "N" por el delito de homicidio culposo, a 3 años y 10 meses con el beneficio de libertad vigilada, siempre y cuando cumpla con la reparación del daño moral y material. "Es decir, no pisó la cárcel", señalaron.

Él fue uno de los cuatro que golpearon a Roberto hasta causarle muerte cerebral.

"Se inicia un nuevo proceso, ya que aún falta juzgar a los otros tres señores que participaron en el homicidio de Roberto", señalaron.

LOS HECHOS

Roberto tenía 18 años de edad cuando fue declarado con muerte cerebral debido a los fuertes golpes que varias personas le propinaron al salir del lugar donde se celebraba una posada, a la cual fue invitado.

El día 19 de diciembre del 2016, fue invitado por una amiga a una posada de empleados del bar El Chalet, la cual se realizó en la casa del dueño en Torreón Jardín. "La mayoría de los asistentes eran señores de más de 30 años de edad", relató en su momento la madre del joven.

"En dicho evento fue golpeado brutalmente por cuatro señores, según declaraciones de testigos, y a consecuencia de los golpes, le causaron hundimiento y fractura de cráneo, hemorragia cerebral y lesiones en diferentes partes del cuerpo, lo que a la postre le ocasionaron muerte cerebral el 22 de diciembre del mismo año".

En medio del dolor, los padres de Roberto decidieron donar sus órganos "y con esto mejorar la calidad de vida de otras personas".