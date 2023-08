Exigen mejoras en Tribunales de Torreón

Abogados laboralistas exigen mejores condiciones en los Tribunales en Torreón, pues señalan que no se cuenta con la infraestructura adecuada, y desde que entró la reforma laboral, en octubre de 2022, se han mantenido en espacios "prestados" y siguen a la espera de que se cumpla el compromiso de contar con el Centro de Conciliación Laboral en el antiguo hospital militar.

Enrique Rodríguez Caro, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Laguna, dijo que las condiciones de los actuales Tribunales laborales no son las adecuadas y que los tiempos tampoco se han cumplido, lo que va en detrimento del servicio para litigantes, representados e incluso los propios jueces.

Señaló que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben desaparecer a causa de la reforma laboral, por lo que desde octubre del año pasado se abrieron en Torreón los Tribunales Laborales, pero desde entonces, no cuentan con la infraestructura adecuada para una verdadera impartición de justicia.

"Se nos había dicho, cuando empezó, que se iba a adecuar un edificio, las instalaciones del Hospital Militar, pero no ha funcionado, ahorita están en un local prestado, en el Cereso, no tiene la infraestructura, no tiene dónde archivar los expedientes, no tiene los privados necesarios para que los jueces, quienes deciden asuntos, estén de una forma cómoda, ni siquiera tienen clima, trabajar en condiciones así es imposible", expresó.

Refirió que las audiencias se desarrollan en salas que también son prestadas y que no cuentan con un clima, a pesar de que se pueden prolongar hasta tres o cuatro horas, pues aquí se desahogan todas las pruebas, y con las altas temperaturas que se han presentado en la región.

"Estamos solicitando al presidente del Tribunal Superior de Justicia que ya cumplan con lo que se había dicho, nos dijeron que las instalaciones iban a funcionar en mayo, estamos en agosto y aún no funcionan, tenemos de octubre de 2022 a la fecha, ya se va a cumplir un año de la apertura de los Tribunales y vemos que no se hace", dijo Rodríguez Caro.

Indicó que tampoco se ha cumplido con los términos que la Ley Federal del Trabajo establece para dictar los acuerdos y las sentencias, así como las notificaciones, de modo que, al demorar uno de estos procedimientos, se perjudica todo lo demás.