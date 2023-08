Colectivos exigen investigar casos de desaparecidos en Coahuila y Durango

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las familias exigen a las autoridades federales, ponerse a trabajar, investigar y dar con la localización de sus seres queridos, y advierten que su lucha no cesará ni sus exigencias.

Reunidos los diversos colectivos que trabajan en el estado de Coahuila, pues aseguran que en el vecino estado de Durango no se han conformado por temor, salvo grupo Vida, que se ha organizado para atender a las familias que sufren por la desaparición de ser querido, exigen a las autoridades continuar con la búsqueda de sus desaparecidos, sobre todo de aquellos de larga data.

"Todas las familias de personas desaparecidas tenemos una exigencia puntual y esta exigencia es la búsqueda y localización de los nuestros, y mientras sigan ocurriendo este lastre de trabajo que hace el Gobierno Federal con querer primero disminuir la base de registro de personas desaparecidas", dijo Silvia Ortiz, fundadora de grupo Vida.

Dijo que además de pretender reducir la cifra de personas desaparecidas, incluyéndolos en los listados de personas vacunadas contra el COVID-19, sigue pendiente la entrega de la Base de Identificación Forense, información que se dijo estaría lista en tres meses, situación que no ha sucedido.

Por su parte, Georgina Aranda, de la Caravana Internacional de Búsqueda, recordó que el objetivo principal es buscar en vida sus desaparecidos.

CARAVANAS

En ese sentido, recordó que la última caravana que se realizó fue en el estado de Durango en el 2022, en donde no obtuvieron la cooperación solicitada por parte de las autoridades de la pasada Administración.

La idea era atender una pista que se les había dado desde el 2014, de la ubicación de su hija Thania Sánchez, desaparecida en enero del 2012 en Francisco I. Madero, Junto a Juan José Flores Herrera.

La intención del colectivo, era poder entrar al Cereso y Cefereso para buscar entre las personas privadas de su libertad, alguna pista o bien, a personas que se encuentren registradas con otro nombre y que pudieran estar en calidad de no localizadas.

"La última caravana que nosotros realizamos fue el año pasado en el estado de Durango. Lamentablemente, fue una decepción muy grande porque en realidad en el estado de Durango no hay nada, no hay nada referencias… no nos dieron la oportunidad de entrar a los Ceresos para platicar con los internos al, igual no hay carpetas de investigación en Fiscalía hay pocos expedientes. Fue algo decepcionante porque nuestro interés era entrar".