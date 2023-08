Exhortan a denunciar por posible fraude en 'Abrazando almas'

Con la esperanza de volver a ver a sus hijos que migraron a los Estados Unidos buscando una vida mejor, hubo personas de la tercera edad que se inscribieron en el programa Abrazando Almas, del Instituto de Atención al Migrante y su Familia, pero que no recibieron el beneficio prometido, durante la pasada administración, reconoció el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

"Lamentablemente en la entrega-recepción no nos dejaron evidencias de recibos o de compromisos de este tipo, si sabemos por qué hemos tenido comentarios al respecto, pero no ha habido denuncias. A mí me gustaría mucho que todos aquellos que se hayan sentido defraudados en su momento establezcan la denuncia correspondiente y nosotros actuaremos contra quien resulte responsable", mencionó.

Y es que, es lamentable, sobre todo porque se trata de personas de la tercera edad, "no podemos permitir eso, sobre todo cuando tomamos en cuenta que estos abuelitos, la mayor parte de ellos, son gente con condiciones económicas precarias y estarles escatimando su recurso de esta manera, no lo podemos permitir", expuso.

Cada uno habría depositado tres mil 800 pesos desde el año 2019.

Por lo que dijo que es un asunto que se tendrá que revisar para que, si se presentan las denuncias necesarias, se dé el seguimiento respectivo y se llegue al origen de lo que ocurrió.