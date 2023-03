Exfuncionarios de SEED siguen compareciendo

Avanza la integración de las carpetas de investigación y siguen compareciendo personas que desempeñaron algún cargo durante la pasada administración en dependencias como la Secretaría de Educación, con el objetivo de evitar la impunidad por las irregularidades detectadas. "Incluso la semana pasada, ayer mismo estuvieron compareciendo personas de tal manera que las investigaciones continúan", informó el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Noel Díaz Rodríguez.

Dijo que en estos momentos no podría hacer un señalamiento directo contra alguien, pero la investigación continúa ya que la integración de las carpetas no es sencilla por el entramado que implica dicha Secretaría. No obstante, confirmó que el extitular de la SEED, no está amparado. "En este momento no hay un amparo que haya interpuesto él", citó.

Cuestionado sobre la percepción ciudadana de que pudiera existir la posibilidad de algún pacto con los exfuncionarios, descartó que esto pudiera ser así.

"Yo alertar a alguien de su detención, sería absurdo de mi parte. De tal manera que yo lo único que puedo decirle a la ciudadanía es que tenga confianza en que se está trabajando para que efectivamente quienes tengan una responsabilidad por el desvío de recursos, por el mal manejo de los mismos, en todas las instituciones del Gobierno del Estado, de los municipios, de los Tres Poderes, incluso el Legislativo y el propio Judicial (...) estamos todavía trabajando en las carpetas", mencionó.

Asimismo, cuestionado específicamente sobre el exgobernador, expuso que también sigue la investigación. "Se van creando evidencias diarias de las participaciones y la responsabilidad de cada quien y en su momento estaremos dando respuesta a esa inquietud", señaló.

Y no descartó que haya elementos para que pudiera generarse alguna orden de aprehensión contra el exgobernador. "Hay carpetas en lo general, cada una de ellas aporta ciertas evidencias que pudieran estar encadenadas con otras, de tal manera que estamos trabajando para ello, para que sea muy claro y muy transparente y que podamos tener respuesta a las inquietudes ciudadanas", dijo.