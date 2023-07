Evelin Hernández acusa a la producción de LCDLFM de querer perjudicar a Wendy Guevara con Marlon Colmenarez

Este martes se vivió un momento único en La Casa de los Famosos México luego de que Marlon Colmenarez, influencer con el que se ha relacionado sentimentalmente a Wendy Guevara, ingresó a La Casa como parte de una dinámica; sin embargo, la situación lejos de ser aplaudida recibió duras críticas.

Fueron algunas de las personas cercanas a Wendy, como la influencer Evelin "La Mamita" Hernández y el doctor Randall Herrera, así como los fans de La Perdida, quienes se lanzaron en contra de la producción del reality.

Todo fue porque "La Jefa" les hizo saber a los participantes que formarían parte de una dinámica conocida como "Congelados", en la que luego de sonar una alarma tendrían que dejarse de mover y quedarse en la postura en la que sean atrapados al escuchar el sonido. Lo interesante, es que en ese momento, entrará un visitante a La Casa, que podría ser algún familiar o amigo de alguno de los participantes. Al ocurrir esto, los habitantes no podían moverse o la consecuencia será la nominación directa.

En la gala, bajo la conducción de Odalys Ramírez y Diego de Erice, revelaron que quien entraría a la casa es Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara y de quien constantemente la "influencer" hace mención.

Muchos en redes sociales opinaron que era una estrategia de la producción para hacer perder a Wendy, pues reconocen que Marlon es alguien de mucha importancia en la vida de Wendy.

Aunque a la final Wendy no se movió y la visita de Marlon no le afectó como se pensaba, las reacciones en redes fueron negativas hacia la producción del reality, en donde señalaron que "la jugada" de querer ver a Wendy nominada no les funcionó.

"Estoy mirando La Casa de los Famosos, como ya es costumbre...de verdad que no puedo con esto, con la producción hermanas, pareciera que si odian a Wendy, le quieren declarar la guerra, pero obviamente aquí estamos nosotros para defenderla. Están vendo por lo que están pasando, todo el hate que está recibiendo mi hermana, para que le hayan metido a Marlon. Creo que ahora sí se pasó la producción, pero bueno, ellos saben lo que hacen. Para eso nos tiene acá afuera para apoyarla si sale nominada Wendy, pues ni modo, a votar, a votar y a votar, porque eso la verdad, a mí no me gustó", fueron las palabras que dijo Evelin Hernández.

Agregó que a ella le habría gustado que, en lugar de Marlon, en todo caso metieran a la mamá de Wendy, ya que había sido su cumpleaños.

Destacó que ella conoce quién estuvo detrás de la decisión de que meter a Marlon en La Casa.

"Luego les diré quién fue el que llevó a Marlon a la producción y luego les voy a desmenuzar ahí una historia que hay muy buena detrás de todo eso, de esa persona que llevó a Marlon y ya les tendré noticias"; concluyó.

En general, los comentarios en redes sociales han sido en contra de la producción, pues destacan que fracasaron en su intento por perjudicar a Wendy.