Evaluarán estatus de reos del Cereso no. 1

El Gobierno del Estado ya solicitó al Poder Judicial información sobre el estatus jurídico de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso), para evaluar posibles medidas de reducción de su población.

"Ya se nos mandó pedir información de cuál es la situación de algunos reos, quienes pudieran tener algún beneficio que les da la ley para poder hacer una revisión; hace mucho tiempo no se hacía", dijo Yolanda de la Torre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque no quiso ofrecer un estimado de reos que pudieran entrar en estos criterios de beneficio para obtener su libertad anticipada, consideró que se trata de una medida atinada al emprender esta evaluación.

Sin embargo, adelantó que actualmente el Poder Judicial del Estado se encuentra en un periodo de asueto y por eso la obtención de la información requerida tendrá cierta demora.

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que Durango se situó en el tercer lugar nacional de sobrepoblación de centros penitenciarios; lo que abrió la puerta al cuestionamiento de las situaciones que han incidido en esta problemática; como pudiera ser la medida de la prisión preventiva oficiosa.

"Habrá casos donde se pudo abusar pero también hay casos donde es necesaria. Considero como abogada que siempre la prisión preventiva debe justificarse", complementó Yolanda de la Torre.

De igual forma, fue clara al señalar que se debe analizar cada caso de cada persona privada de su libertad, pues consideró que puede haber personas privadas de su libertad que no han recibido sentencia debido a que no están asesoradas debidamente o los abogados no les llevaron debidamente sus casos.

"Yo tengo muchos casos donde las personas me buscan y me dicen 'no oiga es que hace mucho no me resuelven' y cuando vas y ves el expediente, pues sabes que a su propio abogado particular se le pasaron los tiempos procesales o no hizo lo que tenía que hacer; por eso cada caso es particular. Es difícil en esta materia hablar de generalidades", agregó.

INFORMACIÓN

Asimismo, indicó que sería la próxima semana cuando el Poder Judicial entregue al Gobierno del estado la información solicitada, con lo que se esperaría reducir en cierta medida la sobrepoblación que registra actualmente el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de la capital duranguense, y el sistema penitenciario a nivel estatal.