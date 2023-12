Eva Longoria busca el Oscar a mejor directora con Flamin’ hot

La temporada de premios está por empezar y la actriz Eva Longoria buscará que su ópera prima "Flamin’ hot" obtenga diversas postulaciones para la próxima entrega de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 10 de marzo del 2024.

Por esta razón, la artista estadounidense visitó México para estar presente en una función especial para miembros mexicanos de la Academia del premio Oscar y ejecutivos de la industria del cine de este país.

Entre las nominaciones en las que espera competir está como directora y a mejor actor por la interpretación del protagonista, el actor estadounidense con raíces mexicanas Jesse García, entre otros como fotografía por el trabajo de Federico Cantini, quien hizo el esfuerzo por retratar el ambiente de diferentes épocas en la historia.

Así fue el debut de Longoria como directora

Para Longoria debutar como directora de una película con Flamin´ hot fue una responsabilidad que le permitió mostrar una lucha incansable para enaltecer el trabajo de los latinos, abordando el tema de la discriminación y la necesidad de producciones que hablen sobre estos temas, señaló.

Este largometraje, que actualmente se puede ver a través de la plataforma Disney+ se enfoca en la vida de Richard Montañez (García), quien ahora es un orador motivacional, pero que en la trama se centra en sus inicios, en cómo salió adelante desde su infancia, su habilidad para hacer negocios y cómo después inventó la receta picante para las frituras.

"Me encantó la historia, sentí que (yo) era Richard Montañez, porque muchos me decían que no podía hacer el trabajo de la película, que no era para mí, pero pensé ¿por qué no?", señaló Longoria dentro de un complejo cinematográfico en la Ciudad de México.

El guion de esta cinta llegó gracias a su agente, aunque le advirtió que muchos directores ya habían estado hablando con estudios para trabajar en este proyecto y que casi eran nulas las oportunidades para contratar a una mujer que haría un primer filme, pero al leerlo sintió esa corazonada y necesidad de querer hacerlo.

"Me encantó la historia porque Hollywood pone héroes que no son como nosotros, sabía que tenía una oportunidad que (algunos personajes) pareciera a mi papá o mi tío, los mexicanos o chicanos que hablan con un ritmo raro y yo quería poner esta imagen en la pantalla, gracias a Dios no tenía tanto trabajo con el estudio.

"Contratar gente latina para mí era importante, no solo enfrente de la cámara, atrás también, yo quería hacer una cinta con autenticidad que solo puedes hacer con un equipo de producción", agregó.

Para construir la vida del protagonista, el equipo creativo vio fotografías de archivo y de Instagram para retratar la época actual, sin embargo, para crear la fábrica en la década de los 80 no había muchas referencias, aunque se basaron solo un poco en videos de YouTube, pero básicamente la tuvieron que construir desde cero.

Respecto a la banda sonora se incluye una canción de Juan Gabriel, la cual, dijo Longoria, fue la melodía más cara de la película.

"Yo quería hacer una vibra chicana, también tenemos un poco de Maná, raperos de los 60, 80, de Becky G que es chicana; lo hice para los mexicanos", afirmó, quien hizo mancuerna con el director de fotografía Federico Cantini, este último agregó lo siguiente.

"Usamos distintos lentes para varias épocas, queríamos que visualmente se sintiera la década y el momento personal de él, como su infancia que tiene esa calidez, a pesar de tener una niñez muy dura, tiene recuerdos felices, queríamos que todo se exprese y se sintiera.