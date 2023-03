Estuvimos tocando el cielo: AMLO tras eliminación de México en Clásico Mundial

La resaca por la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol ante Japón, no pasó desapercibida para el presidente de México.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador le dedicó unos minutos al resultado de la novena mexicana comanda por Benjamín Gil, dejando en claro su orgullo por lo realizado en la competencia.

"Estuvimos tocando el cielo, pero así es el beisbol (...) felicidades a todos los beisbolistas", mencionó el mandatario.

La pasión de AMLO por el beisbol es enorme y se pudo ver durante el juego ante Puerto Rico, en el que compartió un video de su celebración tras el histórico triunfo en Miami.

El apoyo de Andrés Manuel López Obrador a la disciplina fue tanto, que ayudó al pelotero Randy Arozarena, jugador de los Tampa Bay Rays y MVP de México en el Clásico Mundial de Beisbol en los trámites de naturalización.

SE EXPRESÓ AL TÉRMINO DEL PARTIDO VÍA TWITTER:

"En el béisbol se gana y se pierde; nos tocó perder, sin embargo, fue muy destacada la labor. Nunca se había hecho un papel tan importante en el deporte; este día de hoy es algo especial, demostramos de que estamos hechos los mexicanos, de cabeza, corazón, carácter y arrojo", escribió el mandatario.

México perdió 6-5 con Japón en la semifinal del Clásico, en un dramático partido en el que estuvo delante en el marcador por 3-0 y 5-3. El equipo concluyó tercero en el campeonato, que este martes terminará con la final entre Japón y Estados Unidos.

"Estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, fue muy destacada la participación de los beisbolistas que representaron a nuestro país, caballos todos", agregó López Obrador.

México cumplió la mejor actuación de la historia en un deporte de conjunto en un Mundial de categoría mayor al derrotar por 11-5 al campeón defensor Estados Unidos, liderar el grupo C y en cuartos de finales eliminar a Puerto Rico, que había llegado al duelo en un gran momento, luego de dejar fuera al favorito República Dominicana.

La victoria sobre el poderoso cuadro estadounidense fue la tercera consecutiva de los mexicanos, que mostraron un elevado nivel de juego.

El presidente, quien de joven jugó béisbol y tiene un dedo jorobado como consecuencia de un golpe en un lance como defensor de los jardines, ha apoyado al béisbol por encima de otros deportes y este lunes confesó haber visto todo el partido.

"Ya saben como es este deporte, no es de medias tintas no es para blandengues no es para mediocres, es para ganar o perder, no hay justo medio en este apasionantes deporte. Abrazos a todos, a Benjamín Gil, quien dirigió muy bien y a nuestro paisano (Randy) Arozarena, quien que lució como lo que es, un caballo, por eso esta en Grandes Ligas", concluyó López Obrador.

Al frente del equipo Gil se desquitó del fracaso de México bajo su dirección en el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, en tanto el cubano Arozarena, naturalizado mexicano, fue el jugador de mejor rendimiento, con una sobresaliente actuación a la ofensiva y a la defensa.