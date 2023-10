Estudio vincula mal uso de pesticidas y muertes por leucemia

La rápida expansión de la soja y el aumento del (mal) uso de los pesticidas en los biomas Cerrado y amazónico de Brasil se correlacionan con un incremento de la mortalidad por leucemia infantil, según un estudio.

El trabajo, que no proporciona un vínculo causal, analiza 15 años de datos sobre la mortalidad de la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo de leucemia más común en los niños. Los resultados se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En las últimas décadas, Brasil se ha convertido en el principal productor mundial de soja y consumidor de pesticidas, explica una nota de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que junto a la de Denver y la de Wisconsin-Madison participan en este estudio.

Por ejemplo, "la región amazónica brasileña está pasando de una producción ganadera de bajos insumos a un cultivo intensivo de soja con un elevado uso de pesticidas y herbicidas". "La expansión ha sido muy rápida y parece que los esfuerzos educativos y de capacitación (...) no han estado a la altura del crecimiento del uso de plaguicidas", relata Marin Skidmore.

Según la investigadora, cuando los pesticidas no se utilizan adecuadamente tienen consecuencias para la salud; en este sentido recuerda que se han documentado casos de intoxicación de trabajadores agrícolas.