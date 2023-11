Estrenos que llegan a Netflix y Prime Video en noviembre

El mes de noviembre llega con muchos estrenos a las plataformas de "streaming".

Los últimos meses del 2023 tienen todavía mucho contenido que ofrecer, entre el nuevo contenido que llegará a Netflix y Prime Video, hay series, documentales, realities y películas para todos los gustos.

Además, no todo son contenidos nuevos, sino que también varias producciones clásicas regresan al "streaming" para estar disponible para todos los usuarios.

Estos son los estrenos que llegan en noviembre:

NETFLIX

-01 de noviembre

Temporada de huracanes

-02 de noviembre

La luz que no puedes ver (serie)

El juego del miedo I-IV

-03 de noviembre

Invincible (serie) (nueva temporada)

Sly (documental)

Nyad

El sastre: temporada 3 (serie)

Romancero (serie)

Gen V (episodio final)

-07 de noviembre

Rápidos y furiosos 9

-08 de noviembre

Robbie Williams (documental)

-09 de noviembre

BTS: yet to come (documental)

-10 de noviembre

El asesino

-14 de noviembre

La copa Netflix (especial)

-16 de noviembre

The Crown: temporada 6-parte 1 (serie)

Mejor Navidad ¡Imposible!

-17 noviembre

Scott Pilgrim da el salto (animación)

Ojitos de huevo (serie)

Sagrada familia (serie)

-21 de noviembre

Leo

-22 de noviembre

El juego del calamar: el desafío (reality)

No voy a pedirle a nadie que me crea

-30 de noviembre

Familia revuelta

Un lugar para soñar: temporada 5-parte 2 (serie)

Hechos polvo

PRIME VIDEO

-01 de noviembre

Pinocho

Shark Tank México (nueva temporada) (reality)

-03 de noviembre

Los Billis (serie)

-06 de noviembre

Revenge

Hunger Games: Mockingjay Parte 2

-08 de noviembre

La última mirada

-10 de noviembre

Maigret y la joven muerta

007: road to a million (serie)

John Wick 4

-15 de noviembre

Give me your eyes

-16 de noviembre

Operación triunfo: casting final (reality)

-17 de noviembre

Amar é para os fortes (serie)

Twin Love (serie)

-20 de noviembre

Operación triunfo (reality)

-21 de noviembre

El club de las peleadoras

-22 de noviembre

La boda de mi ex

El Grinch (2000)

-23 de noviembre

Oppenheimer

-24 de noviembre

De viaje con los Derbes (reality) (nueva temporada)

In your dreams (serie)

Elf Me

-27 de noviembre

24

-30 de noviembre

El exorcista: creyentes