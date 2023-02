Estrenan el primer episodio del documental de The Rolling Stones

ABKCO Films lanza la serie The Rolling Stones Chronicles en su canal de Vevo en YouTube. Coproducida por BBC Motion Gallery, The Rolling Stones Chronicles consiste en seis documentales cortos, cada uno presentando un éxito de los Rolling Stones de los años 60.

La música está combinada con fragmentos de entrevistas de la banda y figuras históricas contemporáneas que son relevantes, combinadas con material documental histórico de eventos mundiales relacionados.

Cada episodio será lanzado semanalmente, cada jueves entre el 9 de febrero y el 16 de marzo, empezando por el primer episodio The Last Time.

Acompañado del éxito de los Rolling Stones de 1965, The Last Time (Número 9 en Estados Unidos y número uno en el Reino Unido), el primer episodio explica la influencia del rock and roll en sus inicios y del blues de Chicago en la banda, y la ironía de la Invasión Británica vendiendo la cultura americana de vuelta a su país de origen.

Con material de B.B. King, Little Richard y muchos otros de los héroes de los Stones, así como audio de Marshall Chess contando la historia de su reunión con los londinenses e invitándolos a grabar en Chicago, uno de los mejores momentos del episodio uno – The Last Time – es cuando Keith Richards describe el día en el que conoció a su futuro compañero musical Mick Jagger en un tren mientras sostenía álbumes clásicos, pero todavía desconocidos, de blues y R&B. “Lo que tienes en tus manos es digno de robarse”, recuerda alegremente Richards haber pensado, según un comunicado.

Algunos futuros episodios de The Rolling Stones Chronicles están basados alrededor de los grandes cambios culturales sucedidos entre 1965 y 1969, de los cuales los Rolling Stones formaron parte.

El segundo episodio – (I Can´t Get No) Satisfaction (a lanzarse el 16 de febrero), acompañado del éxito número uno en todo el mundo, abarca el tema de liberación sexual, con una sutil mención a la Sociedad para la Prevención de Crueldad hacia Hombres con el Cabello Largo, creada por David Bowie (en ese entonces de apellido Jones).

