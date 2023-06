Estrenan coreografías por XXV aniversario de Mezquite Danza Contemporánea

Hace cinco lustros, una compañía de danza contemporánea comenzó a germinar en el árido suelo lagunero. A la cabeza del proyecto se leía el nombre del maestro Jaime Hinojosa y se le bautizaría Mezquite, como este árbol propio del desierto que sabe adaptarse a las más inhóspitas condiciones climáticas.

En el marco de este aniversario, durante la noche de este miércoles se ofreció una función gratuita de estrenos, donde se compartieron cinco coreografías: Aqueronte, de Sara Ovalle; Espejísmos, de Mizraim Araujo; Solo para mujer sola, de Jaime Hinojosa; Pirokineses, de Sara Castro y Deja vu, de Erick Hernández.

Historia

Para Hinojosa, la danza es un reencuentro con el humanismo. En sus pensamientos recuerda las lecciones que el maestro Raúl Flores Canedo le compartió cuando era miembro del Ballet Independiente.

Al salir de esa compañía y cuando laboraba en Canal 22, el fallecido exdirector de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, lo cuestionó sobre el futuro de su carrera. Hinojosa le respondió que más adelante le gustaría dirigir un proyecto en provincia.

“Pasaron varias cosas: se muere Raúl Flores Canedo, termino el psicoanálisis, decido dejar de bailar, tenía 44 años, estaba en plena crisis de los 40 y dije ‘cambio’”.

Tras buscar en varios estados un lugar donde se recibiere su proyecto sobre un diplomado de danza, Jaime Hinojosa encontró una oportunidad en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. Más tarde, las inclemencias políticas harían que se trasladara al antiguo CINART de Torreón, luego al Teatro Isauro Martínez, hasta que finalmente el proyecto de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea (ESDACONT) se echó a andar y convirtió a Mezquite Danza Contemporánea en su alma máter.

“La danza es un ejercicio de todos juntos. La danza no es mía, la danza no son ustedes. Llega al foro, ya no es de nadie, es de quien la ve”.

Gran noche

Fue a las 20:00 horas cuando se dio la tercera llamada en el Teatro Isauro Martínez. Las luces descendieron su brillo hasta casi su totalidad. El primer número de la noche llamó a Espejismos, compuesta por el reconocido coreógrafo Mizraim Araujo, donde se percibe la conjugación de su autor, quien se dedica a mezclar técnicas de parkour, de box, de hip hop y ballet.

A continuación, tres mujeres aparecieron sobre el escenario, prendiendo un fuego que fungía como iluminación natural para sus rostros y figuras. Se trató de la coreografía Pirokinesis, de Sara Castro, quien es alumna de sexto semestre en la ESDACONT.

En tercera instancia, tocó turno a otro alumno de esta institución: Deja vu, de Érick Hernández, cuyos movimientos también fueron realizados por alumnos de sexto semestre.

La cuarta obra fue autoría del propio Jaime Hinojosa: Solo para una mujer sola. El escenario se vio ante la presencia de la bailarina Sara Ovalle. Dos sillas y dos especies de pequeños muros compusieron el plano. Al principio, Sara bailó con el silencio, luego con un tipo de jazz. El propio Hinojosa tuvo una breve participación al ocupar por instantes una de las sillas.

Finalmente, Aqueronte mostró las dotes coreográficas de Sara Ovalle. Se trató de una puesta donde participó toda la compañía y permitió reflexionar en la fragilidad y la fortaleza del cuerpo humano. Destacó el elemento de un cúmulo de tierra, elemento que también cayó desde lo alto del escenario para cerrar la función.

Cabe resaltar la actual alineación de Mezquite Danza Contemporánea se conforma por Sara Ovalle, Berenice Ovalle, Alpha Ríos, Gustavo García, Gilberto Acevedo y Samuel Aroña, quienes actúan bajo la dirección artística de Jaime Hinojosa.