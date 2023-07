Estrella de Zoey 101 también acusa de abuso a Jonah Hill

Una nueva acusación salió a la luz en contra del actor Jonah Hill.

La nueva denuncia surge después de que el fin de semana estalló la noticia de que su expareja, Sarah Brady, lo señaló de ser "emocionalmente abusivo"; además, mostró unas supuestas capturas de pantalla comprometedoras, así también insinuó que eso fue la causa de su ruptura.

Ahora, es la actriz y activista, Alexa Nikolas, de 31 años, quien fue estrella de Nickelodeon, quien usó sus redes sociales para hacer una denuncia pública en contra del actor de 39 años de edad.

Según la denuncia de Alexa, el actor de Supercool la besó sin su consentimiento cuando ella tenía solamente 16 años de edad.

"Después de leer la admirable publicación de Sarah Brady sobre Jonah Hill, solo tengo que decir que cuando tenía 16 años me invitaron a una fiesta en la casa de Justin Long, donde vivía con un actor depredador patético de CSI Miami. Buscaré el nombre más tarde y lo encontraré", señala Alexa a través de un hilo de Twitter.

"Él estaba durmiendo, *también conocido como agresión a un menor,* con un amigo mío que también tenía 16 o 17 años. De todos modos. Jonah Hill vino en algún momento y todos estábamos bastante borrachos porque, por supuesto, los depredadores nos estaban dando de comer a los menores un montón de alcohol", agregó Alexa, quien dio vida al personaje de Nicole Bristow, en Zoey 101.

De acuerdo a las declaraciones de Alexa, el beso ocurrió en una fiesta de Hollywood, la cual organizó el actor Justin Long, en donde Jonah se le acercó y le ofreció un cigarro.

"#JonahHill dijo que si quería el cigarrillo, tenía que salir con él afuera para conseguirlo. No quería ir "solo". Todos sabían que yo tenía 16 años", señaló.

"Jonah Hill no me entregó el cigarro, lo cual pensé que era extraño y luego, cuando volvíamos a la puerta, le pedí que me lo diera y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé lejos de mí y corrí adentro", añadió sobre su experiencia con el actor.

Por último, Alexa también se lanzó contra Justin Long por defender a sus amigos, de quien destacó que su último personaje en la película Barbarian es el de un depredador sexual.

"Hola, Justin Long, me parece interesante que estés en Barbarian como depredador. Debe haber sido raro interpretar a algunos de tus amigos. Sabías que tu compañero de cuarto estaba agrediendo a un menor bajo tu propio techo. Dejas que suceda. Espero que te arrepientas ahora".