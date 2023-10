Estoy trabajando para en el futuro darles de qué hablar de mí: Santiago Muñoz

El corto paso de Santiago Muñoz por el Newcastle, le generó al joven delantero de Santos Laguna una serie de críticas que hoy, a nueve meses de haber regresado a Torreón, responde y asegura que la gente no conoce la verdadera historia de su partida a Europa.

“Tengo 21 años, trato de no enfocarme mucho en eso. En su momento la gente habló mal de mí sin saber cuáles fueron las razones y sin saber la verdadera historia del por qué fue lo que pasó. En ese aspecto yo estoy tranquilo, trabajando para volver en el futuro darles de qué hablar sobre mí”, dijo el delantero de los Guerreros para AS México.

Sin embargo, Santiago Muñoz toma la experiencia como “una maestría en el futbol”, y ahora, en su vuelta al futbol mexicano, le da mucho más valor a la cancha.

“Fue algo buenísimo, fue como hacer una maestría de futbol. Yo sentí que fui un año y medio a rozarme con los mejores jugadores de la mejor liga. Regresa otro Santi totalmente diferente al que fue. Madurado en cuestión personal, me fui solo, me hizo apreciar las cosas que tengo y también la cancha. Regreso a Santos con una mentalidad ganadora y sin duda quiero ser campeón con este club que en realidad siento y pienso que estoy en deuda por todo lo que me han dado”.

También, agregó que ahora mismo está tratando de aprenderle a Harold Preciado, el delantero de Santos que ahora mismo lidera el top de goleo tras 12 fechas del torneo Apertura 2023.

“Él ve cosas en mí y me ayuda en todo”, dijo el canterano de Santos Laguna, quien antes de partir a Europa ya había hecho su debut en Primera División de la Liga MX, y tuvo oportunidad de disputar 13 partidos, anotando tres tantos.

Cabe señalar que, Santiago Muñoz concluyó su periodo de préstamo con el Newcastle United de la Premier League en enero del 2023.

Aunque despertó el interés del equipo, Muñoz no encontró regularidad en Inglaterra.

Según los datos de Sofascore, el nacido en El Paso, Texas, disputó únicamente 10 partidos con la camiseta del Newcastle, donde marcó un gol.