Estiman una derrama económica de 400 mdp

Luego de que la Secretaria Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos asegurara que en este año se espera una derrama de más de 600 millones de pesos en Coahuila, la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) informó que contrario de ello, se espera una derrama de máximo 400 mdp.

De acuerdo al vicepresidente de la asociación, Héctor Horacio Dávila, ni en el año 2019 que fue el mejor año, se tuvo esa derrama económica durante Semana Santa y Semana de Pascua.

Recordó que en el año 2013 se vendieron 333 millones de pesos, en el 2014 un total de 300 millones, en el 2015, subió a 316 millones, en 2016 fueron 341 millones de pesos y en el 2017 fue de 354 millones.

Por otro lado, en el 2018, fueron ventas de hasta 361 millones y en el mejor año fue el año 2019, hubo derrama de 391 millones de pesos.

Lamentó que fue en el año 2020 que bajó a casi 200 millones de pesos, debido a la pandemia, mientras que en el 2021 fueron 290 millones de pesos y en el 2022 un total de 360 millones de pesos.

Resaltó que las fuentes oficiales manifiestan que en este año se incrementará hasta un 80 % la derrama, sin embargo, aseguró que lo máximo será un 20 %.

"No sé de dónde sacan esos números la secretaria de turismo, pero el 80 % no podemos crecer, pues la tendencia es de un 15 a un 20 %, ellos dicen que creceremos de 360 millones a 650 millones, lo cual no es posible", destacó.

Explicó que este 20 % que se espera en este año representará máximo 440 millones de pesos.

RESERVACIÓNES DE HOTELES, AL 90 %

La Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) informó que los hoteles de los municipios que no son Pueblos Mágicos ya tienen 90 % de reservaciones, mientras que en Pueblos Mágicos están al 100 %.

Héctor Horacio, vicepresidente de la asociación, indicó que en los municipios que no son Pueblos Mágicos como General Cepeda, Saltillo, Piedras Negras, entre otros, ya están casi por abarrotarse, no obstante, pese a ello señaló que es necesario impulsar el turismo de visitantes para que la derrama económica se quede en el estado.

Informó que el turismo en Coahuila procede de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, mientras que el periodo que se quedan es de tres días en la Semana Mayor.

Por otro lado, el promedio de gasto diario es de mil 500 pesos por persona, que es la tarifa hotelera, la cual tuvo un incremento desde enero del presente año de un 15 %.