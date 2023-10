Este sería el estado de salud de Sylvia Pasquel tras accidente en Europa

La actriz Sylvia Pasquel se convirtió en tema de conversación el pasado fin de semana debido a su ausencia en la boda de su nieta Michelle Salas, quien contrajo matrimonio en una lujosa finca en La Toscana italiana con el empresario Danilo Díaz.

De acuerdo con Emilio Morales, quien anteriormente había sido relacionista de Sylvia, la actriz sufrió un grave accidente durante su viaje por Europa, lo que le impidió llegar a la fecha especial.

Pasquel había estado viajando por varios países de Europa como parte de las celebraciones de su cumpleaños del 13 de octubre y tenía planeado reunirse con su familia en La Toscana al final de su viaje.

En el programa "Chisme no like," se difundieron algunas imágenes de la madre de Stephanie Salas en una cama de hospital con su brazo lleno de moretones. Se informó que el incidente ocurrió en Turquía, no en Italia como se había especulado inicialmente. Sin embargo, la información no ha sido totalmente confirmada.

Asimismo, Morales también compartió imágenes en las que se observa la mano de Sylvia enyesada debido a un fuerte golpe.

El periodista mencionó, hace dos días, en una transmisión para el canal de Youtube de Angélica Palacios Real: "Quiere decir que sí hubo una fractura, porque cuando les ponen yeso, yo tengo entendido que sí hay una fractura y lo que tiene Sylvia es yeso." Esto debido a que anteriormente surgieron especulaciones de que la famosa tenía fractura en las piernas.

No se tienen detalles precisos sobre el accidente, y se desconoce en qué centro médico fue hospitalizada.

En una reciente transmisión de "Ventaneando," se reveló el supuesto estado de salud de Sylvia Pasquel. La conductora Jimena Pérez, conocida como "La Choco," habló con Stephanie Salas, hija de Pasquel, quien comentó que su madre se estaba trasladando a Madrid, donde esperaría a Michelle y a Camila Valero, para luego regresar juntas a México.

En otro programa conducido por Maxine Woodside, también se mencionó que Sylvia Pasquel se dirigía a Madrid. Según Woodside, Pasquel le dijo que había llegado a Madrid y que estaba bien, esperando a sus familiares. Sin embargo, el motivo de su ausencia en la boda de su nieta sigue sin aclararse, ya que Sylvia Pasquel no ha realizado ninguna declaración al respecto.