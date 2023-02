Este sábado el Mercado con Estrella estará en Chapala y Santa Rosa

Todo está listo para que este sábado 25 de febrero más familias gomezpalatinas puedan acceder al programa Mercado con Estrella, en donde podrán adquirir artículos de la canasta básica a muy bajo costo.

Una vez concluida la preventa y resurtidos los alimentos con el recurso obtenido el sábado anterior, el Mercado con Estrella llegará a las siguientes ubicaciones: 10:00 am en el Techumbre de la calle Tabasco y Central del Valle de Chapala; 10:40 am Calle 25 y Bulevar Ejército Mexicano en Chapala; y 11:00 am. Iglesia del Divino Niño, ubicada en el fraccionamiento Santa Rosa.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dispuso todas las facilidades para que estas acciones se lleven a cabo a través de la Dirección de Bienestar Social, señaló su titular Eduardo Faudoa Chávez, quien informó que en la primera jornada del mencionado programa se beneficiaron 500 familias, mismas que obtuvieron un ahorro del 50 por ciento en su paquete alimentario

“Merece la pena recordar que la dirección de Bienestar Social, seguirá realizando acciones para socializar este programa en los lugares que conformarán la siguiente ruta, por ello es necesario tener preparadas una copia de su credencial de elector y del comprobante de domicilio, pues es requisito poder comprobar que se trata de gomezpalatinos que viven en el sector de la próxima ruta del Mercado con Estrella”, concluyó Faudoa Chávez.