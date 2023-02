Este arranque no tiene porque marcar el resto de su estancia en Santos: Fentanes sobre Lucas González

Satisfecho, pero no conforme con el rendimiento del equipo, el técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, declaró ayer sobre su plantel, además del funcionamiento que jornada a jornada intenta plasmar en los albiverdes dentro del Clausura 2023.

Ante los cuestionamientos, el timonel albiverde hizo énfasis en el estilo de juego que ha impregnado en sus jugadores dentro del Clausura 2023, señalando en todo momento la continuidad de su proyecto, además de buscar un equilibrio que se vea reflejado en la cancha durante los 90 minutos.

"La idea es bastante clara, el torneo pasado nos dio para llegar a 33 puntos y ese tercer lugar tan codiciado, hoy estamos ajustando con la gente que estaba, sí tenemos un margen de mejora, seguir trabajando en la contundencia y claramente buscamos mejorar defensivamente, además de la presión alta, tenemos que buscar esa mejora que nos permita tener un desequilibrio en realidad, queremos seguir depurando las formas ofensivas y estar mas apegados a ellas", mencionó Fentanes, además de señalar que su trabajo es el que más se adecúa al ADN de la institución y que quieren llegar de la mejor forma a la parte final del torneo.

Fentanes tampoco quitó el ojo de su rival, el cual, tuvo tres altas esta semana y son un equipo que se hace fuerte en casa, por lo que aseguró que deberán tener la máxima concentración durante los 90 minutos del partido, en el que intentará mantener el mismo estilo mostrado en los partidos ante Mazatlán y los Rojinegros del Atlas, pero también sabe del colmillo de su colega Hernán Cristante, quien llega al partido del sábado con una victoria ante los mazatlecos.

El entrenador albiverde también destacó que se siente cómodo con el plantel actual, en el que, aseguró, tener dos o tres jugadores por cada una de las posiciones en el campo, mismo que le entrega variantes para los partidos del actual torneo y ayuda en el caso de la competencia interna, siendo clave las llegadas de jugadores como Emerson Rodríguez, Santiago Muñoz y Lucas González, del que mencionó platicar con el tras su expulsión en el partido contra América "estaba triste y cabizbajo, sobre la decisión arbitral, si fue o no correcta, ya no se puede hacer nada con su expulsión, se le dio calma, que este arranque no tiene porque marcar el resto de su estancia en Santos, el tiene las características que buscábamos quedará en un trago amargo y nos va a aportar, ha trabajado muy bien la semana, lo veo bien, cada vez más integrado y conociendo a sus compañeros, este arranque quedará como una mala anécdota, pero servirá para lo que venga", remató el técnico.