Estás usando mal las pastillas para dormir

Una mala noche no solo afecta el desempeño del día siguiente, poco a poco deteriora la salud en general. Esto hace sentido debido a que, de acuerdo con la Secretaria de Salud, dormir bien fortalece el sistema inmune. Además, está relacionado con una mejor salud cerebral, cardíaca, mental y con la reducción del riesgo de algunos cánceres, según señala la American Association of Retired Persons (AARP) .

Cuando se sufre de insomnio o se es víctima de una falta de regulación del ciclo del sueño, recurrir a las pastillas de melatonina para conciliar el sueño es una de las opciones más populares para tratar el mal hábito. Sin embargo, existe una brecha general de desconocimiento acerca de su uso adecuado.

¿Qué es la melatonina?

Es una hormona segregada por la glándula pineal ubicada por encima del centro del cerebro. Es la encargada de regular los ciclos de día y noche o los ciclos de sueño-vigilia, los cuales comprenden periodos de 24 horas. Al llegar la noche, el cuerpo aumenta su producción, lo que le indica que es hora de dormir.

Se habla de la melatonina exógena para referirse a la melatonina que nace al exterior del organismo, en este caso, las pastillas que la contienen.

En un artículo de la AARP se lee que la melatonina se usa de manera equivocada porque no es un somnífero. Si bien, adelanta el proceso de sueño al facilitar la capacidad de conciliarlo, su consumo no tendrá ningún efecto en el sueño interrumpido o en el total de las horas dormidas. Esto debido a que no funciona como sedante.

¿Cuándo sí funciona?

Mayo Clinic señala que existe evidencia científica donde se habla de su posible uso eficaz en los siguientes casos:

Es una buena opción si se busca el ajuste del reloj biológico debido al cruce por diferentes zonas horarias ocasionado por viajar.

Es eficaz para mejorar el sueño en niños y adultos ciegos.

Se puede usar para adelantar la fase del sueño retrasada (trastorno del ciclo de sueño-vigilia, con fase tardía).

En cuanto al insomnio, la melatonina podría reducir levemente el tiempo para conciliar el sueño, sin embargo, se descarta su influencia sobre la calidad del sueño y el tiempo total.

Estudios sugieren que puede ayudar a la regulación de las alteraciones del sueño en niños con varios tipos de discapacidad.

En cualquier caso, visitar al especialista definirá si el consumo de la melatonina exógena es buena opción para el problema a tratar. Si se padece de insomnio severo y se planea abordarlo a largo plazo, lo más recomendable es acudir a terapia cognitivo-conductual especializada en la buena higiene del sueño.

¿Es segura?

La AARP indica que se tolera bien a corto plazo aunque no está libre de riesgos. Se debe tomar en cuenta que existen efectos secundarios leves que pueden perjudicar la capacidad funcional durante el día. Se recomienda iniciar con una dosis de 0,5 miligramos y se debe monitorear durante unos días para hacer ajustes. La dosis debe ser ingerida entre 30 minutos y una hora previos a ir a la cama.

Los efectos secundarios son:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Náuseas

Algunos otros son menos comunes como temblores leves, sentimientos depresivos cortos, ansiedad moderada, cólicos abdominales, confusión, lucidez reducida, irritabilidad, desorientación o posible reacción alérgica.

Se destaca que su interacción con otros medicamentos puede inhibir su eficacia. Además, el efecto de las pastillas pudiera verse afectado si no se complementa con hábitos saludables que ayuden a regular el ciclo circadiano.