'Estar en grupo nos ayuda a avanzar'

En un lapso de 10 años Grupo VIDA ha trabajado en 27 puntos de la región Laguna de Coahuila y ha recuperado más de un centenar de restos, de los cuales al menos 10 han sido identificados más no entregados a sus familiares, entre ellos siete de los integrantes de la agrupación. Además, en este tiempo cuatro de las integrantes han perdido la vida sin tener noticias de sus seres queridos desaparecidos.

"Nosotros tenemos 27 lugares que hemos localizado, de estos siete se están trabajando todavía porque no hemos terminado, en Patrocinio (municipio de San Pedro) no les puedo decir cuántas personas hemos recuperado, pero por ejemplo tan solo en San Antonio del Alto (Matamoros) van más de 150 personas que recuperamos", dijo Silvia Ortiz durante la conmemoración de los 10 años del grupo.

Durante ese tiempo, dijo, que las familias de las personas no localizadas estén reunidas en un colectivo sí ha ayudado, sobre todo a ser escuchados por la autoridad.

"Hay que entender bien que habemos familias que ya este año cumplimos 19 años (en busca de Fanny), otros como Edén tiene 32 años buscando (a su hermana Edna Xochitl), y así nos vamos bajando hasta tener un año de desaparecidos. Esta colectividad ha ayudado a las familias a ser escuchadas, a poder avanzar un poco porque realmente se ha avanzado muy poco…", dijo Ortiz.

Recordó también que Eva Reyes, José Padilla, Martín Salas, y Manuelita Herrera perdieron la vida sin tener noticias de sus desaparecidos y a los demás buscadores su labor les ha cobrado factura en su salud. "Tenemos a varios con muchos problemas de salud… tenemos a gente enferma realmente y que yo no sé si una de las cosas es ¿a qué le apuesta el gobierno? a que nos enfermemos o a que nos muramos".

Por otra parte, Ortiz reconoció que en el estado de Coahuila se ha avanzado en el tema, incluso que han sido modelo en cuanto a búsqueda, "dicen que el estado de Coahuila es el estado modelo de la búsqueda y en la atención a las familias. En la búsqueda inmediata quiero agradecer al Estado porque ahora sí son más rápidos para encontrar… sí, que bueno, pero ¿qué pasa con todos los de larga data?, ese es un grave problema".

Y a diferencia de lo que ha ocurrido con el Gobierno de Durango, en Coahuila, dijo, sí hay voluntad aunque faltan resultados.

"Durango no hay nada… no hay atención, son puras palabras. No hay compromiso real por parte del estado de Durango", dijo, y recordó que al momento no se ha logrado un encuentro formal con el gobernador Esteban Villegas Villareal.

Sobre el cambio de gobierno que se vivirá en Coahuila, Ortiz comentó que solo uno de los cuatro candidatos a la gubernatura se ha acercado al grupo, aunque no reveló su nombre.

"Nosotros como bien saben somos totalmente apartidista. Al candidato que se acerque nosotros le decimos cuál es nuestra propuesta, pero de todos nada más se ha acercado uno, los demás no han hecho por buscarnos o por conocernos, por saber cuáles son nuestras inquietudes o qué queremos o a dónde vamos. No tenemos por qué andarlos buscando, ellos deben saber, ellos deben entender cuál es el problema al que se van a enfrentar cuando estén como gobernadores", recalcó la fundadora de Grupo VIDA.

A ese aspirante a la gubernatura, como a aquel que se acerque a ellos, se le pedirá que no haya un retroceso en los trabajos, como ha sucedido con el Gobierno federal.

"Aquí hay que puntualizar lo siguiente: existe un avance en Coahuila, en la Federación tuvimos un retroceso, no queremos que en Coahuila exista este retroceso, se tiene que seguir con lo que se tiene hasta ahora. Fuimos los primeros en las leyes, fuimos los primeros en muchas cosas por el impulso de las familias y por la atención que nos dieron... la voluntad existe, que no se pierda, que sigan escuchando y que siga avanzando todo esto".