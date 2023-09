Están perdidas 700 mil hectáreas de temporal

Ya se perdieron 700 mil hectáreas de cultivos de temporal en Durango y si no se presentan las lluvias en este septiembre, habrá más mortandad de ganado, señaló el regidor Pedro Silerio García.

Mencionó que se perdieron los cultivos de maíz, frijol y avena, por lo que se viene una situación complicada para el campo duranguense.

Habrá producción de riego, pero también se verá mermada, ya que ante la falta de lluvias se tuvo que utilizar más agua rodada y se tuvieron más plagas y enfermedades.

"Habrá producción, pero a altos costos y con menor rendimiento, pues se tuvieron que aplicar más riegos y algunos otros insumos para contrarrestar las plagas y enfermedades que se suscitaron con la sequía", dijo.

Insistió en la necesidad de despoblar la superficie de agostadero, dejando solamente la cantidad de animales que se puedan mantener ante un periodo complicado ante la escasez de agua y alimento.

Sin embargo, llamó a no caer en pánico y sobre todo evitar las especulaciones, al evitar malbaratar los productos en beneficio de quienes se aprovechan de la situación.

"No hay que elevar los precios bajo la justificación de la sequía. Lo que sucede en este ciclo todavía no tiene impacto en el mercado, como para que vendan los alimentos a mayor precio".

En el caso de los granos básicos, siempre se ha tenido importación, pues lamentablemente México no es un país autosuficiente, por lo que, traer alimentos de otros países, no es nada nuevo, no es por esta sequía.

Y es que la importación de granos básicos para el país es de 48 millones de toneladas, una cantidad considerable que deja ver que no existe la soberanía alimentaria.

Por lo pronto, consideró que el Gobierno del Estado ya se prepara para solicitar declaratoria de emergencia para el campo de Durango a la Federación y con ello buscar que lleguen recursos extraordinarios para el campo.