'Estamos todos contentos, pero ya es pasado', Facundo Murías ante victoria de Toros Laguna

Satisfecho por lograr la primera victoria en la serie de campeonato, pero sin adelantar vísperas, se mostró anoche el coach de Toros Laguna, Facundo Murías, en la conferencia de prensa posterior al primer duelo de la final de la Liga MexBet.

El argentino no renuncia a su filosofía de ir partido a partido, con la consigna de jugar al cien por ciento cada día: "Hay que ganar 4 partidos, lo tomamos así y el compromiso con el equipo es partido a partido. Los Playoffs son largos, pueden pasar un montón de cosas. Ganamos, estamos contentos, pero ya es pasado. Ahora es comer, descansar, recuperar a los jugadores y todos los trabajos que tenga que hacer de recuperación, yo enfocarme en la parte técnica, en lo que tenga que hacer. Mañana (hoy) esperamos repetir la fórmula, con algunos ajustes que vamos a hacer", señaló.

Cuestionado sobre las sensaciones que le dejaron ver los jugadores tras el primer partido de la serie, ante un lleno absoluto en el AudiToro, "El Colo" señaló: "Positivas, creo que pudimos proponer el ritmo de juego, algo que pudimos hacer. Nos sentimos cómodos defendiendo duro, lo hicimos bien, durante la mayor parte del tiempo. Nos pasamos de rosca y no sabíamos cuándo frenar el balón. Pero están todos contentos y ya es pasado. Enfocarnos a mañana (hoy)".

(FOTO: JORGE MARTÍNEZ)

Murías dijo no sentirse incómodo con el accionar de los árbitros en algunas jugadas que favorecieron a los visitantes, mientras que en cuanto a los jugadores lesionados, señaló que no tendrán problema para seguir participando en la final: "Ganamos jugando al basquet bien, los árbitros son algo que nosotros no podemos manejar. Todo el tiempo nos hablaron a los dos entrenadores y eso está bueno, sobre todo en la final, tanta gente, un montón de cosas. Jonathan Machado se encuentra bien. Su primer partido después de tiempo, de a poco, hasta hace días no tenía pensado ocuparlo. Entrenó bien y le dije que se estuviera listo por las dudas, cuando le pude dar minutos se los di, pero no podemos forzar nada. Bejarano está bien, fue solamente una contractura y ya está bien", sentenció.