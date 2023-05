Estamos preparados para este reto que enfrentamos de migración: Seguridad Nacional de EUA

Blas Nuñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aseguró que están preparados para este reto (en tema de migración), ante la culminación de la aplicación del Título 42; reconociendo que es un reto que se ha repetido bajo presidentes de ambos partidos por dos décadas.

Además de manifestar que dicho reto no tiene solución si el Congreso de los Estados Unidos, si los dos partidos no se unen para realmente actualizar las leyes de migración; las cuales consideró que están rotas y no funcionan.

Recordó que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, envió el primer día de su gobierno una legislación complicada, para lidiar con este reto e invitó a los integrantes del congreso norteamericano a trabajar en conjunto para enfrentar este problema.

Nuñez Neto detalló las acciones que se han implementado para afrontar el reto del flujo migratorio, una vez que concluya la medida sanitaria del Título 42, pero se reanude la implementación del Título 8 de la legislación migratoria estadounidense.