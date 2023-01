Estamos entendiendo mal el uso de la Inteligencia Artificial

Hace unas semanas escribí en este espacio sobre la prohibición que hicieron las escuelas primarias de la ciudad de Nueva York a utilizar la herramienta ChatGPT, ahora lo hace el Instituto de Estudios Políticos de París, quién ha prohibido el uso de herramientas como la mencionada y otras de inteligencia artificial (IA), so pena de expulsar a quien no cumpla. Es una batalla perdida, no hay forma de verificar que un texto fue generado por una IA, aunque varias entidades académicas han demandado que se implemente algún tipo de "marca de agua" a lo generado por tal.

No es solo en el campo del texto, sino también ya empiezan a generarse robots que generan música, fotografías y dibujos a partir de palabras que se le indiquen, algo que ha tenido un eco entre artistas el hecho de que se basen en su trabajo para generar "nuevas" obras de arte, pero, sobre todo, que se comercialicen. Mientras no aceptemos a la IA como una herramienta, que nos puede ayudar en muchos aspectos de la vida diaria a resolver problemas específicos, la veremos como un enemigo.

Escribí acerca del hecho de que puede ayudar una herramienta de este tipo a programadores, a generar mejores algoritmos, a crear consultas eficientes a bases de datos y en general a resolver problemas específicos. Lo mismo a creadores de contenido para generar información bien articulada y escrita, a periodistas para obtener información basada en datos.

Al final y como he comentado, parte del proceso de aprendizaje está en la repetición de las cosas, en que nos transfieren conocimiento de viva voz o en charlas con otras personas que saben más del tema. Aquí, lo que está cambiando es la herramienta que se use para ello y no debemos perder de vista eso, las herramientas son para solucionar problemas y/o para facilitar tareas, ya el cómo las usemos es donde podría estar la discusión.

Por supuesto que entregar un trabajo escolar o algo más formal como propio utilizando alguna inteligencia artificial es donde sería lo cuestionable, ahí es donde se deberá discutir y encontrar una solución.

YA NO HABLAMOS POR TELÉFONO

Seguramente muchos jóvenes ni siquiera tiene noción o idea de cómo nos comunicamos hace algunos años: llamadas super rápidas porque cada fracción costaba, sobre todo si era una llamada de larga distancia, que podía ser de una ciudad a otra y en casos extremos y ridículos, de una población a otra, por las regiones que dividían los operadores telefónicos. Luego salieron los chats como BlackBerry Messenger y luego el ahora por todo mundo usado, WhatsApp.

Hay varios estudios que muestran que los más jóvenes, ya no utilizan las llamadas telefónicas para comunicarse, debido a que les causan ansiedad al momento de recibir una llamada. Y es que nos hemos acostumbrado a contestar con mensajes de texto e inclusive con emojis, respuestas que son más pensadas y no requieren una reacción inmediata, como lo supone interlocución con alguien en una llamada telefónica.

En una comunicación por chat, definitivamente "editamos" la versión que queremos proyectar de nosotros mismos, podemos después de minutos de estar escribiendo, borrando, editando y/o simplemente poner un emoji o un "ok", algo que no se puede hacer en una llamada telefónica. Estamos más conectados que nunca, pero probablemente nos comunicamos menos que antes.

Twitter @toro