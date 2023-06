Estamos en deuda con la afición: Hugo Rodríguez

Con la espina clavada tras el mal torneo que tuvieron en fase regular, el defensa Hugo Rodríguez charló ayer con los medios de comunicación ayer.

El defensor es consciente del mal torneo que tuvieron el pasado Clausura 2023 en el que terminaron en el puesto 13: "Estamos en deuda con la afición y nosotros mismos, es un lugar en el que no podemos estar, la historia del club y nuestro trabajo día a día no es para un lugar 13 y tenemos que estar trabajando mucho para estar pensando en los primeros puestos, que la institución merece estar, el primer lugar, son muchos puntos de diferencia (contra el Apertura 2022), fue en los detalles en los que se marcó, desatenciones, mal inicio de torneo que no pudimos darle la vuelta y nos dejó la enseñanza que no podemos regalar nada desde la jornada 1", mencionó.

Pretemporada dura

El zaguero destacó que, dentro de lo que va de pretemporada, han sido días bastante fuertes, para llegar a tono al arranque de torneo el próximo 30 de junio: "Bien, han sido trabajos fuertes, enfocados en la parte física, no tanto en la táctica y todo para tener un buen inicio de torneo", explicó.

Dijo que en caso de que un nuevo integrante se sume a las filas guerreras, será bien acogido por parte del grupo, ya que, según declaró, la competencia interna hará que el nivel de todos crezca dentro del plantel.

El tapatío no dejó de lado el buen accionar que tuvieron muchos de los jóvenes utilizados durante la campaña anterior, además de estar consciente del rol que ahora tiene como jugador de experiencia dentro del club: "Tomando la presión nosotros, que los jóvenes salgan y demuestren su futbol, el porque llegaron a primera división, que la presión recaiga en los que somos más grandes y que en los momentos críticos podamos dar la cara de forma positiva para el equipo", destacó.

Tema Dória

Hugo Isaac no dejó pasar de lado la situación que atraviesa el equipo con las bajas, como el caso de Matheus Dória, quien podría llegar en estos días a Cruz Azul, acompañado de Eduardo Aguirre, pero el defensor mencionó que en caso de concretarse el traspaso del central a la Máquina, él está enteramente preparado para tomar el puesto, ya que, junto con Félix Torres disputaron un par de torneos como los pilares en la zaga, por lo que se siente tranquilo, añadiendo que, en caso de llegar otro jugador, podría ayudar para pelear por un puesto como titular entre todos.

Nueva mentalidad

Uno de los puntos importantes que se han tratado en lo que va de esta pretemporada es el cambio de mentalidad dentro del grupo, mismo que, según palabras del defenso es muy notorio, ya que el técnico Pablo Repetto les ha externado sus pretensiones sobre conseguir un título con Santos: "Repetto es quien nos lo ha externado, que tenemos que competir por el título, entrenarnos para pelear cualquier título, es alguien muy ganador, que se siente en la forma de hablar y entrenar", señaló Rodríguez, argumentando que el grupo aceptó bien al uruguayo, ya que ha llenado de positivismo el vestidor, tratando de enfocarse enteramente en la idea que el timonel busca impregnar.

Por último, Rodríguez aceptó que será un torneo complicado por la participación de los Guerreros en la Leagues Cup, como la Liga MX, pero que se están preparando arduamente dentro de la pretemporada para poder competir a tope con los demás equipos y que el "parón" que la Liga sufrirá por la Leagues Cup no afecte tanto, además de que el plantel no está obligado a sumar más gente de experiencia para la participación en ambas competiciones, ya que, los jóvenes que han surgido de la cantera, han respondido bien ante las situaciones que se han presentado, destacando que "Santos no es un equipo que se caracterice por tener gente de mucha edad, así que, con la juventud que se plantean los torneos, podemos sacarlo bastante bien y pelear por los campeonatos", finalizó el tapatío.