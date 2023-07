Estalla violencia en mina de Hércules

La violencia sindical finalmente estalló en la comunidad minera de Hércules, exmineros afines al Sindicato Nacional Minero de Napoleón Gómez Urrutia agredieron físicamente a dos sindicalistas del opositor Sindicato Democrático que salieron de la comunidad sitiada por los primeros.

Ismael Leija Escalante, secretario general nacional del del Sindicato Democrático, dio a conocer que en la mañana de ayer jueves dos sindicalistas que laboran y radican en Hercules fueron emboscados y cuando salieron del poblado y se dirigían a la población de Camargo, en el Vecino Estado de Chihuahua.

"Los venadearon, los estaban casando. Los compañeros se dirigían a Camargo con sus familias cuando fueron atacados físicamente por extrabajadores que hace mucho tiempo no laboran en la mina pero son afines al sindicato minero", expuso Leija Escalante.

Dijo que el poblado en el que viven los trabajadores de la mina de fierro está prácticamente secuestrado por un grupo de exmineros opositores al sindicato democrático.

Recordó que ya estuvieron en el lugar autoridades estatales y municipales de Sierra Mojada, y que llegó la policía al lugar, pero se retiraron del sitio y el mineral continúa en manos de los simpatizantes de Gómez Urrutia.

NAPISTAS LEGITIMARON EL CONTRATO COLECTIVO DE MANERA ILEGAL

Por otro lado indicó que la legitimación del contrato colectivo de trabajo con la mina Hércules que realizó el Sindicato Minero en fechas pasadas fue ilegal.

Explicó que en la ley del trabajo señala que la legitimación se debe realizar en la puerta de factoría o en boca de mina, pero los afines a Napoleón Gómez Urrutia la realizaron en el vecino estado de Chihuahua.

Hércules se ubica en el desierto de Coahuila, pero el sindicato minero realizó el proceso fuera del estado y sin la convocatoria que debió hacerse pública y fijarse a la entrada de la empresa (que permanece cerrada) y en el recinto sindical, 10 días antes de ls votación.

"No sabemos quienes fueron a votar" dijo. Agregó que no fue legal porque se realizó en un sitio ajeno a la fuente de trabajo y no fueron convocados los mineros como lo marca la ley.

Indicó que la sección sindical está en disputa entre el Sindicato Democrático y el Minero, y no se han podido realizar las elecciones de recuento de votos para que los trabajadores elijan con cuál representación se quedan.

En dos fechas diferentes se han diferido las votaciones por situaciones ajenas a los trabajadores, expuso Leija Escalante.