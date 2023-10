Estado también vigilará operación de quintas de eventos sociales

La Administración Fiscal General del Estado también intervendrá en la vigilancia y sanciones a las quintas y jardines que violen las leyes y reglamentos, carezca de los permisos para operar y para permitir el consumo de alcohol de manera controlada.

Este fin de semana fue clausurado un jardín o “quinta” ubicado en la colonia Tecnológico. El lugar realizó un evento con cobro de entrada y venta de bebidas embriagantes, sin contar con los permisos ni el pago de impuestos por boletaje y comercialización de cervezas, explicó Andrés Sáenz Armendáriz, coordinador de Control de Padrones de la Administración Fiscal General de la Secretaría de Finanzas.

Indicó que en el lugar las autoridades detectaron que la comercialización del alcohol, además de irregular, era sin control pues la ofrecían a menores de edad.

Expuso que las autoridades municipales clausuraron el lugar, y las estatales hicieron lo propio. Sáenz Armendáriz dijo que hasta 35 o 40 mil pesos podría aplicar la Administración Fiscal General del Estado al local clausurado este fin de semana.

Explicó aumentarán los operativos para vigilar a este tipo de negocios, que por sus características requieren de una licencia especial para operar, similar a la de salones de eventos especiales y de clubes con áreas deportivas.

Para el consumo de bebidas embriagantes se requiere de un permiso, y para la venta de estos mismos productos otro, señaló. Agregó que para eventos con venta de boletos se debe pagar un impuesto por este concepto.

“La mayor parte (de las quintas) no cumple con todos los permisos. Este fin de semana visitamos 5 y sólo uno tenía toda la documentación en regla. Era un jardín donde se celebraba una boda. Y no hubo bebidas embriagantes porque eran cristianos. En los otro 4 si había alcohol y no cumplían con las leyes ni los reglamentos” indicó.

Fue en uno de estos donde detectaron el sitio donde cobraron cover y vendían alcohol a los menores de edad. El lugar fue clausurado.