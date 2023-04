Establecer hábitos positivos para lidiar con la depresión

La depresión es un padecimiento que requiere ser tratado con seriedad. Es una enfermedad que está dentro de los manuales diagnósticos mayormente conocidos como DSM-5.

Priscila Castañeda, egresada de la Universidad Autónoma de Durango, con maestría en psicología clínica, comenta que este padecimiento puede tener algunas variantes: desde episodios mayores hasta fases propias de otros trastornos. Por lo tanto, son necesarios algunos criterios para su diagnóstico. Sin embargo, a partir de la terapia y educación se pueden tomar medidas para lidiar con ello.

Identificar la tristeza como una emoción

Castañeda recalca la importancia de la identificación de las emociones. No siempre el sentimiento de tristeza significa un episodio depresivo.

“Experimentar la tristeza no tiene nada de malo o de disfuncional. Al contrario, las emociones tienen la función de ayudarnos a adaptarnos a los momentos que vivimos”, recalca la psicóloga.

“Una cosa es pasar por momentos de tristeza. Es una emoción, no un trastorno del estado de ánimo. Si veo una historia triste, tengo una pérdida significativa, claro que voy a estar triste. La diferencia radica en la intensidad del síntoma y la duración para poder diagnosticar una depresión.

“Una persona puede decir que se siente triste, pero hay otras a las que si les preguntas cuánto tiempo tienen sintiéndose de esta manera te pueden decir: ‘Yo siempre he estado triste. Tengo cuarenta años y prácticamente recuerdo sólo episodios de mi vida en los que he estado triste’. Ahí podríamos apuntar a un trastorno”.

Acercamiento personal

Sigue la especialista:

“Es casi una ley que voy a pasar en algún momento por un episodio depresivo o incluso llegar a tener un trastorno depresivo. La idea es que tengamos un mantenimiento a nuestra salud mental. Desde luego tendríamos que buscar la psicoeducación, es decir, sacar de nuestra vida el tabú de que acudir a psicoterapia de que cuidar mi salud mental es solamente cuando ya estoy mal”.

El acercamiento a un profesional no necesariamente debe llegar a partir de un episodio crítico, subraya la especialista. No hay que esperar a un divorcio, enfermedad o pérdida del trabajo para acudir con un profesional.

“La revisión de salud mental debería ser tratada como una situación de chequeo, cada cierto tiempo designarlo en mi presupuesto”, expone la experta.

La psicóloga hace un señalamiento en la importancia del mantenimiento de la salud mental para mantener conductas adecuadas en momentos de episodios depresivos. Sin embargo, recalca que es complicado combatir este padecimiento por uno mismo, pues en ocasiones se trata de un desequilibrio químico del cerebro por diferentes circunstancias.

“Es como tener un coche y pretender que nunca lo voy a llevar a cambio de aceite. Si tuviésemos la cultura de cuidar mi salud mental, así como cuido mi salud bucal o reproductiva, sí podríamos evitar tener episodios depresivos mayores o si los voy a tener que sean dentro de una situación regulada que funjan como una función adaptativa.

“Muchas de las veces no es necesario acudir nada más a psicoterapia y ya. Hay veces que es un tratamiento multidisciplinario. Necesito un psiquiatra, un nutriólogo, ayuda espiritual, etc.

“Claro que es muy importante la colaboración de una persona, pero si no me quiero parar, no me quiero bañar, ¿voy a tener energías para yo trabajar en estar bien? Es paradójico”.

Identifica y busca ayuda

Existen conductas conocidas como desadaptativas. Son comportamientos que impiden a una persona adaptarse efectivamente a su entorno y pueden afectar negativamente su bienestar emocional y físico. Estas conductas incluyen patrones de comportamiento negativos o autodestructivos.

“Estas conductas evitan que nos adaptemos al ambiente que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, frecuentes accesos de ira, a veces la persona lo que tiene no es que esté profundamente enojada, es que está profundamente triste”, señala la especialista.

El estado de ánimo deprimido, la falta de interés, pérdida o ganancia importante de peso, insomnio o sueño excesivo, así como la falta de placer por las cosas que antes le gustaban, disminución de la concentración y culpabilidad por alguno de estos, son señales de alerta que el paciente o afectado debería tomar en consideración para buscar ayuda.

La terapeuta recalca la importancia de que poner atención en estas señales no se trata de un autodiagnóstico, sino la identificación de circunstancias para buscar ayuda con un profesional.

Los consejos habituales

La terapeuta recalca que es paradójico pensar en que una persona que no puede levantarse de la cama podría tener las ganas de realizar ejercicio.

“Es como un constante pesar, como atravesar el mundo, como en los videojuegos en modo leyenda”, señala Castañeda.

“El asunto aquí es primeramente tendría que trabajar la parte biológica de mi cerebro, ¿No está produciendo neurotransmisores? Vamos a darle neurotransmisores. Si necesita hablar de cosas que están pesando, voy a empezar a curarme a través de las palabras, y después podría empezar a considerar pautas de cuidado pequeñas”.

“En ocasiones, nos enfrentamos a la lucha de alcanzar un ideal que nos venden las redes sociales, el cual puede resultar inalcanzable para muchas personas debido a sus preocupaciones.

“A veces el logro más grande de las personas va a ser levantarse de la cama y es igual de grande que alguien que genera un millón de pesos”.

Tener una red de apoyo

“Me gustaría enfatizar que lo importante son las redes de apoyo genuinas”, dice.

“Si mis amigos son circunstanciales sólo porque me empiezo a reunir porque tenemos un gusto común, probablemente me van a acompañar de forma circunstancial. Tal vez lo que puedan hacer es ayudarme a distraerme de las cosas, pero una red de apoyo verdadera, son personas que están presentes y están promoviendo los cambios para mejorar. No siempre la socialización es la clave para esto” explica Priscila.

Pautas de autocuidado:

Considerar que mi salud integral no es solo la física, no hay salud sin salud mental.

Dedicarse tiempo para sí mismo y buscar momentos de individualidad en los que no se desempeñe un rol.

Mantener las actividades de recreación que disfrutan es crucial, no sólo para el bienestar y la alegría, sino para los procesos creativos y cognitivos.

El cuidado de la salud física también es importante. Una buena alimentación, buenas pautas de descanso y el ejercicio físico.