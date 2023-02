Esta lucha es para proteger a víctimas de mañana: María Elena Ríos

"Yo soy María Elena y vengo en calidad de sobreviviente, a quien intentaron matar con ácido y cuyo caso está en la impunidad. A mí ningún partido político me representa porque yo me represento sola, yo tengo voz", señaló la sobreviviente de tentativa de feminicidio con ácido ante el pleno del Congreso de Ciudad de México, donde se presentó el 31 de enero pasado una iniciativa de ley que castiga la llamada "violencia ácida".

Pese a la ardua lucha que las mujeres víctimas de ataque con ácido llevan desde hace años para impulsar esta ley, su aprobación no favorecerá a las que tienen procesos abiertos, en los que solo se toma en cuenta la legislación vigente al momento en el que se iniciaron.

Por el mismo motivo, las leyes que surgieron en los últimos años en favor de este tipo de víctimas no son funcionales para las 31 personas que la Fundación Carmen Sánchez contabiliza de 2001 a la fecha.

"Actualmente, leyes como esta no benefician ni perjudican a nadie. Son leyes que sirven a futuro, para proteger un poquito a las que se vienen y que los casos puedan llevarse al ámbito federal", explica Ríos en entrevista.

AÑOS LUCHANDO POR VISIBILIDAD

El 9 de septiembre de 2019 María Elena fue víctima de un ataque con ácido en su domicilio en el municipio de Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca. Es el primer caso documentado de "violencia ácida" en la entidad.

Desde ese día, la activista ha visibilizado en redes sociales y medios informativos este tipo de violencia. El 25 de abril de 2020, en Oaxaca entró en vigor la reforma al Código Penal del estado, en el que se sanciona hasta con 40 años de prisión a quien cometa un ataque con una sustancia corrosiva contra otra persona.

Casi tres años después, la diputada Marcela Fuerte (Morena) presentó ante el Congreso de Ciudad de México la Ley Malena, que castiga hasta con 12 años de prisión los casos de "violencia ácida".

"De mi parte he tocado puertas, la Fundación Carmen Sánchez ha tocado puertas, así como de manera individual otras mujeres han tocado puertas y no se nos toma en cuenta porque es necesario que las fuerzas políticas acompañen tu causa, a las víctimas solas no se nos toma en cuenta", reflexiona la saxofonista.

Para María Elena Ríos es prioritario que se reconozca y legisle en el país este tipo de violencia, pues en la mayoría de los casos un ataque con ácido se considera como agravante del delito de lesiones.

"Es importante hacer énfasis en que el ácido es muy común y que frenar la venta no es suficiente, porque no sólo nos queman con ácido, nos queman con gasolina, con alcohol, nos queman con todas las sustancias químicas que se les ocurren", detalla Ríos Ortiz.

PENDIENTES, CASOS DE MUJERES TRANS

Aún más invisibilizadas, añade la activista, están las mujeres trans que son víctimas de este tipo de violencia: "a las mujeres trans nunca las toman en cuenta. En la legislación hay que tomar en cuenta a todas, que sea una verdadera inclusión".

Añade que el día en que se presentó la llamada Ley Malena en el Congreso de la Ciudad de México, acto en el que ella participó de manera oficial, mientras que activistas se manifestaron en el mismo acto, se acercó una mujer trans para denunciar que hace una semana quemaron en el estado de Veracruz a una de sus compañeras.

'HASTA EL TOPE'

Sobre la iniciativa llamada Ley Malena, aclara que no fue ella quien la nombró, aunque reconoce que en ese momento "sí lo sentí como un halago, porque ya estoy hasta el tope de que me digan ‘la saxofonista agredida con ácido’ y no Malena, como me llamaban mis amigos, mis conocidos, mis familiares".

Además, externa que fue criticada por el nombre de la iniciativa: "me dicen que yo ni de la Ciudad de México soy, pero estoy ahí gran parte del tiempo, porque estoy viviendo desplazamiento forzado".

Sobre la efectividad de la ley, reconoce que hay una intención política, pues proviene de un partido: "desafortunadamente la legislación es a través de partidos. Es inevitable que todo se politice, inclusive las luchas, el dolor ha sido politizado por las propias víctimas".

María Elena enfrenta las audiencias que corresponden a 11 amparos interpuestos por la defensa del presunto autor intelectual del ataque, Juan Antonio Vera Carrizal.

El 3 de febrero pasado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) dictó como "improcedente" la petición de la defensa de Vera de reclasificar el delito por el que está imputado, de tentativa de feminicidio a lesiones.