Esta es la razón por la que Guillermo del Toro no vio Pacific Rim 2

Pacific Rim es una de las películas más queridas por los fans de Guillermo del Toro, en el año 2013, el director mexicano estrenó esta cinta de ciencia ficción inspirada en los kaijus de la cultura japonesa.

La película fue un éxito de taquilla y crítica, pues recaudó más de 411 millones de dólares en el mundo, además de que todos los comentarios fueron positivos.

Cuando se anunció su secuela, fue una gran noticia para las fans, pero había un pequño detalle, ya que Pacific Rim: Insurrección no fue realizada por del Toro; sino que estuvo a cargo de Steven S. DeKnight.

Al respecto, el mexicano reveló para Variety porque abandonó su proyecto.

Del Tono confesó que dentro de los motivos que lo alejaron de la secuela están la falta de organización, pues el encargado de la producción de la cinta no reservó a tiempo material de sonido y el calendario de rodaje se modificó, además la locación se mudó a China, por lo que el director se vio obligado a abandonar la película, puesto que tenía que iniciar a trabajar con La Forma del Agua.

Cabe señalar que mientras que La Forma del Agua fue un éxito en taquilla con más de 195 millones de dólares recaudados y ganó el premio Oscar a la mejor película, la secuela de Pacific Rim no fue bien recibida, pues se quedó con 290 millones de dólares en taquilla, contra un presupuesto de más de 150 millones.

¿Por qué no vio la película?

Guillermo del Toro explicó cuáles fueron los motivos por los que no vio completa la pelícua:

"No vi la película final porque es como ver películas caseras de tu exesposa. Es terrible si son buenas y peor si son malas, o todo lo contrario. No quieres saberlo. Así que no la vi. Leí el guion final y era muy diferente. Algunos de los elementos eran los mismos, pero muy diferentes", señaló el ganador de varios premios Oscar.