Esta es la lista de canciones indispensables para el show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII

Rihanna tendrá finalmente su propio espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl que se llevará a cabo este domingo 12 de febrero. Desde que se dio a conocer esta noticia, los fans de Riri esperan con ansias el momento en el que la también actriz suba al escenario.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la NFL confirmó que Rihanna cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII. Noticia que luego confirmó la propia estrella con una fotografía en la que aparecía un balón de futbol empuñado por la mano de la empresaria y fundadora de Fenty Beauty.

La presentación de Rihanna ha desatado mucha expectativa, pues se trata del regreso a lo grande a los escenarios de la cantante, después de varios años de ausencia de la música, en los que se enfocó a su faceta como empresaria, con la que ha acumulado millones de dólares en cuenta bancaría. Además de que se convirtió en madre por primera vez.

El último álbum de Rihanna vio la luz en 2016, cuando estrenó Anti, que desprendió los éxitos Love on the Brain, Work, y Needed Me.

A finales del 2022 regresó a la música de manera oficial con el tema nominado al Oscar, Lift Me Up, que forma parte de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.

Casi dos décadas después del lanzamiento del álbum debut de Rihanna, la artista vivirá uno de los momentos más importantes en su carrera.

Pero, el espectáculo que ofrecerá ha puesto en duda algo esencial: ¿qué temas cantará?

Es casi imposible pensar en los temas que podría interpretar la artista, ya que si algo ha caracterizado a RiRi, es su capacidad de crear hits, ya sean como solista o colaboración. Así también como su paso por diversos géneros musicales que van desde el rap, hip-hop, r&b, rock, pop, dance y balada, por mencionar algunos.

La revista Billboard hizo un listado curado por críticos especialistas musicales, de los temas indispensables del repertorio de Rihanna que tendrían que ser incluidos en su presentación.

Hay que destacar que el show de medio tiempo suele durar entre 10 a 14 minutos, por lo que la estrella deberá resumir su carrera en muy poco tiempo, así como el espacio que pudieran ocupar los invitados especiales.

Estas son las canciones que Billboard agregó a su listado:

Don’t Stop The Music

SOS

S&M

Rude Boy

Love on the Brain

Stay

Diamonds

Needed Me

The Monster

Love the Way You Lie

Umbrella

Run This Town

Talk That Talk

We Found Love