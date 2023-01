AMLO reitera respaldo a encuestas de Morena; 'Mejía Berdeja está en su derecho con sus aspiraciones', dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Ricardo Mejía Berdeja está en su derecho para aspirar a la candidatura a la gubernatura de Coahuila; sin embargo, dijo desconocer por cuál partido, advirtió que tendría que renunciar a su cargo como subsecretario y reiteró que, a título personal, él apoya como eventual candidato a quién determinen las encuestas.

En su conferencia mañanera de este jueves, cuestionado sobre las aspiraciones de Mejía Berdeja y su ausencia en el Informe Cero Impunidad, que se presenta cada semana, López Obrador expresó su posicionamiento.

Dijo tener conocimiento respecto a los dichos en torno a Ricardo Mejía Berdeja y sus pretensiones, pero manifestó que "no sé por cuál partido" y afirmó que "como cualquier ciudadano está en su derecho. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos".

Sin embargo, AMLO fue tajante al definir a quien daría su apoyo como un eventual candidato de su partido, Morena.

"A título personal, yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan. El que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto aunque partidista, estatutario, se decide hacer una encuesta y ese es el que debe de recibir el apoyo; no del Gobierno, sino de los militantes, simpatizantes y hasta quienes están con licencia", puntualizó el presidente mexicano.

Insistió sobre las aspiraciones de Mejía Berdeja que "está en su derecho y es libre. No tiene ningún impedimento", pero también enfatizó que si se registra "ya no podría estar de subsecretario".

"Y hacer la otra aclaración... yo apoyo al que ganó la encuesta, a título personal... porque si no lo digo, se presta a no sé cuántas interpretaciones. Esto no es un asunto de amistad, esto no es una cuestión de que somos compañeros. No, estamos en un proceso de transformación y lo más importante es eso, buscar el cambio verdadero en el país", finalizó el presidente mexicano.