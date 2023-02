'Está bien difícil encontrarlo', Belinda revela lo que busca en una pareja

Belinda sabe que al amor real sí existe, y está segura de eso gracias a sus abuelitos, pues recuerda cómo se amaron, y aunque ahora ya no están vivos, la cantante compartió algunos detalles de su historia de amor, historia que confesó, a ella le gustaría vivir.

La intérprete de "Bella traición" compartió un par de fotos de sus abuelos, quienes murieron el mismo mes, pero con 15 años de diferencia, dato curioso que según su madre, les suele pasar a las parejas que se aman de verdad.

"Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero murió mi abuelito y el 10 de febrero del 2021 se fue la reina de mi corazón, mi abuelita… mi mamá me acaba de decir que las parejas muchas veces se van en el mismo mes, aunque haya muchos años de diferencia", contó.

Belinda estaba comprometida con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, después de un mediático romance que inició cuando ambos trabajaron juntos en el programa de "La Voz".

(FOTO: ESPECIAL)

El sorpresivo rompimiento de la pareja dio lugar a muchas especulaciones sobre el verdadero motivo del truene; actualmente, él ya tiene un romance con la rapera argentina Cazzu.

A Belinda le inspira la historia de amor de sus abuelos, recuerda cómo compartían muestras de cariño y apoyo: "Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre con tanto amor y respeto", contó.

La cantante expresó que extraña mucho a sus abuelitos, fuente de su inspiración, y reconoció que las historias de amor verdadero sí existen, pero lamentó que sea tan difícil encontrarlas.

"Ojalá algún día la vida me dé un amor así como el de ellos, son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerda que está muy cabrón encontrarlo", expresó.