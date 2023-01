Esperan recursos para separar farmacias

Esperan que se liberen los recursos a Nivel Central para aterrizar este año el proyecto de separación de las farmacias del Hospital General de Zona No. 16 y de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón.

Con lo anterior, se busca agilizar la entrega del surtimiento de recetas médicas y evitar largas filas de derechohabientes al exterior de las instalaciones, que en la actualidad se ubican sobre el bulevar Revolución de esta ciudad.

En su reciente visita a La Laguna, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que "este año ya está el proyecto, estamos esperando que nos autoricen el presupuesto para la separación de la farmacia de la 71 de la 16. No sabemos a nivel central cómo lo va a diseñar pero cada quien va a tener su farmacia". Una de las principales quejas desde hace muchos años de la derechohabiencia del IMSS son las grandes filas que se reportan diariamente en estas farmacias.

Diariamente, se concentra un gran número de personas a las afueras de la farmacia. La espera es de varias horas y ello genera molestia, sobre todo porque hay quienes tienen problemas de movilidad.

Los usuarios han denunciado en diversas ocasiones que además de las largas filas, había ocasiones en que el personal de salud no estaba atendiendo al público en todas las ventanillas y ello resultaba insuficiente.

"La cosa es que están las filas enormes, es mucha aglomeración, la gente no alcanza a surtir los medicamentos y tienen que dar varias vueltas, gastar dinero y su tiempo, gente como yo que tenemos que estar en el trabajo y no puedo estar ahí todo el tiempo. Como las recetas tienen vigencia de tres días, mucha gente pierde su medicamento porque no alcanzan a surtir, es mucha la gente que batalla y más los adultos mayores", declaró a finales del año pasado Daniel, un derechohabiente.

Otro tema es que los derechohabientes han pedido a las autoridades del Seguro Social que se busque un mecanismo para atender de manera especial a quienes acuden por segunda o tercera ocasión a pedir información sobre algún medicamento que está pendiente de surtir.