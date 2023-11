Esperan recolectar 2 mil 800 pares de calzado para migrantes en ‘Zapatón’

La Casa del Migrante en Saltillo informó que durante el programa Zapatón 2023, se espera recolectar más de 2 mil 800 pares de calzado, los cuales serán donados a los migrantes que se encuentran en tránsito por la ciudad.

De acuerdo a lo que informó Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, el programa arranca el día de hoy y termina el 9 de diciembre.

Informó que ya que muchas personas recibieron sus aguinaldos de este año, adquirieron nuevo calzado, por lo que invitó a los ciudadanos a donar los zapatos que ya no usaran, de preferencia aquellos cómodos.

“Los viejitos que no los tiren porque nos sirve a nosotros para darlo a los migrantes, sobre todo sandalias de baño y huaraches pues la gente que viene con heridas en los pies debe cicatrizarlos al aire libre aunque haga frio”, dijo.

Añadió que se requieren además de pantuflas para aquellos que vienen con los pies hinchados de tanto andar, así como tenis.

“Sí se pide a la gente abstenerse de donar zapatos de tacón, cosas muy sofisticadas, Los zapatos de vestir no los necesitamos y no es que no los queramos; no los pedimos porque no lo van a usar, pues no es fácil caminar con estos por kilómetros”, dijo.

Señaló que la meta es recolectar 2 mil 800 pares para este año junto con la organización de Amigos del Migrante que nació hace ya como cinco años.

Indicó que los puntos de acopio son en Convento de los Mínimos, la Casa del Migrante, así como en la Plaza Acuña.