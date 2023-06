Esperan más de 400 personas en la primera Marcha del Orgullo en Gómez Palacio

Este sábado por primera vez en la historia de Gómez Palacio, miembros de la comunidad LGBTIQ+ marcharán por las principales calles de la ciudad en el marco del mes del Orgullo Gay.

La cita será a las 17:00 horas en el estacionamiento de conocido centro comercial de avenida Victoria y calle Urrea, de donde partirá el contingente alrededor de las 18:00 horas rumbo a la Plaza de Armas.

Óscar Martínez, presidente del Comité Organizador, comentó que se trata de un hecho histórico, puesto que nunca se había realizado ninguna movilización igual

“Es histórica porque es la primera vez que se realiza una marcha de este estilo; por ahí hubo un intento en el 2016, no ocurrió pero esta vez sí, es un hecho”, dijo.

Para esta primera movilización, se esperaba inicialmente una participación cercana a las 400 personas, sin embargo se esperan poco más debido a que se ha confirmado la participación de colectivos de la capital del estado.

“Teníamos la expectativa de alrededor de 400 personas pero conforme se han puesto en contacto con nosotros distintos colectivos, incluso desde la capital, la expectativa ya subió”, dijo Martínez.

El organizador de la también marcha silenciosa que se realizó el 17 de mayo en el marco del Día de la Lucha contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, dijo que al igual que en Torreón, se espera que esta primera edición de la Marcha del Orgullo, sea colorida y de fiesta.

Al momento dijo, solo se tiene confirmada la participación de un carro alegórico, así como de talento local que ofrecerá un show al final del recorrido.

“Al finalizar la marcha tendremos un evento de cierre a un costado de la Plaza de Armas y vamos a montar un escenario vamos a tener un show de cierre; tenemos muchas sorpresas”.

Así mismo, comentó que con esta primera movilización: “Queremos abrazar no solamente a la comunidad sin a todos los aliados, invitar a que las familias de las personas de la comunidad también se sumen, amigos, incluso que vengan personas que a lo mejor marchan por alguien que ya no está o alguien que abiertamente no puede salir; entonces la invitación es en general es para todo tipo de público para todas las edades”.