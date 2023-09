Esperan en este mes aval de Congreso para APP

Se espera que este mes de septiembre el Congreso del Estado concluya con el proceso de revisión y aprobación de la solicitud del municipio de Torreón para contratar una Asociación Pública Privada (APP), para financiar la obra del Giro Independencia.

El presidente del Congreso del Estado de Coahuila, el diputado local Eduardo Olmos Castro, resaltó que la Comisión de Finanzas está haciendo el análisis de dicha solicitud y falta que dicha instancia emita su aprobación, luego de que hace ya varias semanas la Comisión de Hacienda hizo lo propio.

Negó que exista un retraso en el proceso legislativo, y destacó que cada Comisión lleva su propia dinámica y ritmo.

Sin embargo, refirió que no se ve ningún impedimento para que la propuesta se apruebe y con ello, la administración municipal que encabeza Román Alberto Cepeda esté en condiciones de recurrir a la contratación del esquema de APP para ejecutar el proyecto.

"Fue aprobado por unanimidad en el Cabildo de Torreón, y si no existió objeción al interior de éste ni de todos los partidos que ahí están representados, no veo porqué el Congreso no lo apruebe", señaló el legislador.

Por ahora, es la única petición que se ha hecho al Congreso para que autorice el uso de este esquema para el financiamiento de obra, aunque no descartó la posibilidad de que lleguen más solicitudes de esta naturaleza junto con las Leyes de Ingresos para 2024.

Como se recordará, la administración municipal busca contratar el esquema de APP para ejecutar la obra del Giro Independencia, cuyo costo se ha calculado en unos 280 millones de pesos.