Especialistas señalan que el estrés laboral afecta a la productividad

Crear un ambiente laboral sano no es tan fácil como se dice. Tanto el exceso de trabajo como una mala relación entre los colaboradores puede afectar a las personas a nivel individual, así como producir efectos negativos en el equipo. Existen diferentes condiciones que, en los últimos años, se han asociado fuertemente con las circunstancias de trabajo. "La salud mental tiene impacto en el desempeño y los logros de una empresa. Este tipo de problemas se notan hasta en aspectos mínimos, como cambios en el estado de ánimo o la conducta", señala María Fernanda Fernández, psicóloga y académica de la Universidad Intercontinental (UIC).

EL MÍNIMO ESFUERZO

El síndrome de "burnout" (desgaste profesional) es un estado de cansancio a nivel mental e, incluso, físico. Se manifiesta como resultado de exigencias preocupantes, insatisfacción laboral o estrés crónico.

De acuerdo con el Reporte de "burnout" realizado por la plataforma de gestión de recursos humanos Buk, 67% de los colaboradores mexicanos se sienten agotados emocionalmente por su empleo. "Se ve reflejado principalmente en tres dimensiones: agotamiento o falta de energía para llevar a cabo las actividades diarias; pensamientos negativos hacia el trabajo, con un distanciamiento a lo que antes se disfrutaba hacer; y una fuerte relación con sentirse ineficaz, es decir, percibir la propia falta de productividad. En las empresas, los líderes de equipo pueden darse cuenta de esto a través de señales como errores constantes, incumplimiento en las entregas, disminución del ritmo de trabajo o respuestas diferentes a las acostumbradas", indica la especialista en terapia cognitivo-conductual. Hace apenas cuatro años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó este síndrome en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Si bien no se agregó como una condición médica, sí como un fenómeno ocupacional, lo que deja en manifiesto su vínculo con las circunstancias de trabajo.

"Sobre la productividad, es posible que el "burnout" se perciba más en una Pyme que en una empresa grande, ya que en las primeras una sola persona suele hacer las tareas de varios puestos a la vez", menciona Fernández.

POR ARRIBA DE TODOS

El constante miedo a ser superado o relevado ha dado pie al síndrome de Procusto. Si bien se asocia principalmente con lo laboral, puede manifestarse en otros aspectos de la vida. En el plano profesional, puede llevar a que un superior trate de evitar que los subordinados logren progresar. Dicha condición mental puede ser causada por la imposibilidad de reconocer las capacidades de otros, el temor a ser sobrepasados en las funciones de trabajo e, incluso, por envidia. Entre las conductas que identifican a quienes tienen este síndrome se encuentra desvalorizar, gritar, manipular, acosar, ignorar y, a veces, hasta difundir rumores.

"Los jefes de equipo deben entender que no siempre van a saber todo ni van a ser los mejores en todo. Dado que en las Pymes no hay tantos procesos para poder escalar, se presenta con menor frecuencia. No obstante, puede haber una persona que intente opacar la creatividad de los demás, y eso se va a notar en los resultados", asegura Fernández.

Además de entorpecer el desarrollo de otros, la EAE Business School señala que alguien con este síndrome puede detectarse si retiene información relevante, oculta las habilidades de algún integrante o evita que el equipo tenga conversaciones con los jefes, entre otros.

¿EL TRABAJO ESTÁ ACABANDO CONTIGO?

Estas señales indican que la carga laboral empieza a hacer huella en tu salud:

-Sufres de irritabilidad generalizada.

-No puedes desconectarte de los problemas de trabajo y los llevas a casa.

-Padeces estrés de manera constante.

-El cansancio físico y mental no te permite hacer algunas actividades ni concentrarte en otras tareas.