Escasea hielo en La Laguna de Durango

Por las altas temperaturas, ha crecido la demanda de hielo, tanto por parte de los negocios como de la ciudadanía, por lo que los consumidores de Gómez Palacio han tenido que trasladarse a Torreón para abastecerse.

Agustín Reed, de Hielo Crystal de Torreón, señaló que en los últimos días, ante el calor que se ha experimentado en la región, se ha incrementado la venta de hielo, ya sea para mantener frías las bebidas como para la nieve de raspa, entre otras actividades, y se ha recibido a población de Gómez Palacio que manifiesta que las hieleras en dicho municipio no se dan a basto.

Este negocio cuenta con tres tanques para la producción, de ahí que no haya presentado estos problemas en relación a la escasez de producto pero sí en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, pues el encargado indicó que no hay gente que quiera trabajar.

"Vienen un día y al día siguiente ya no, a veces duran una semana, aquí nunca nos ha faltado el hielo, desabasto no tenemos nosotros, pero todas las demás fábricas sí, lo que no tenemos es gente para trabajar", expuso, "los jóvenes hoy no quieren trabajar, quieren hacer cosas muy sencillas".

Por su parte, Luis Felipe del Rivero Molina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, explicó que hay socios que han reportado la escasez de producto en algunas hieleras, principalmente las que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, por la alta demanda que se surte en restaurantes, bares, cantinas, etc.

Las tiendas de conveniencia cuentan con un proveedor específico, de ahí que ellos aún tengan el abasto sin problema.

En un recorrido por las hieleras, se informó que debido a la ola de calor que se vive en todo México, se ha registrado un desabasto de hielo en La Laguna de Durango, y como los restaurantes y bares requieren de grandes cantidades para enfriar las bebidas, prefieren consumir por barra directamente en estos negocios, en vez de comprar las bolsas en las tiendas de autoservicio.

Incluso los vendedores de nieve de raspa señalan que han tenido que acudir a Torreón por este producto, pues no en todas partes se puede conseguir ya molido el hielo, tal como lo requieren para la venta al consumidor.

DESABASTO A NIVEL NACIONAL

La ola de calor ha disparado la demanda de hielo en México. Las principales productoras reportan escasez del producto y argumentan que la producción ya está vendida para las próximas dos semanas.

"Una disculpa, pero todo el hielo que estamos produciendo está vendido para las próximas dos semanas, hay una escasez de hielo a nivel nacional y estamos trabajando las 24 hrs del día para normalizar esta situación. Si es de su interés, con muchísimo gusto podemos atenderlos a partir de la segunda semana del mes de julio, una disculpa nuevamente por no poder atenderlo", dice en su canal de WhatsApp la empresa Hielo Fiesta.

Desde el pasado fin de semana, usuarios reclamaron a la empresa que no encontraban hielo en ninguna tienda, aunado a la alta demanda del producto ante la ola de calor que azota gran parte del país.

Ante las elevadas temperaturas, la población mexicana busca todas las formas para refrescarse. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta que los niveles de inventario no van a la velocidad de la demanda, con lo que las ventas se han incrementado en el último mes en un 56.6 % en lo que refiere al agua embotellada, mineral y de sabor; en un 32.9 % los refrescos de cola; en un 9.8 % los refrescos de sabor y la cerveza en un 80 por ciento.