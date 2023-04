'Es una situación difícil', Galilea Montijo revela que tras divorcio su hijo va a terapia

Galilea Montijo sorprendió a todos cuando anunció que se divorciaba de Fernando Reina, su esposo durante varios años y además el padre de su pequeño hijo Mateo. Muy afectada, más de una vez se la vio con los ojos llenos de lágrimas al hablar de una situación dolorosa en su vida privada, pero que compartió con todos los que la conocen.

La famosa presentadora debió enfrentar a la prensa sobre la ruptura con Fernando Reina y poco a poco, va contando cómo lleva este proceso. Con mucho cariño recibido en las redes sociales y la contención de sus amigos, se enfocó en su carrera profesional donde no le faltan ofertas laborales por su talento a la hora de conducir un programa.

Hace un mes, Galilea Montijo anunció que estaba en el proceso legal de la separación aunque dijo que era en los mejores términos. "Pues qué rápido muchacho, ¿no?; no, no se sabe de eso, a mí también me sorprendió, no sé si sea el chisme de la vez pasada, no sé, no voy a hablar de la vida de nadie, menos de él, la personal. Él es un hombre ya soltero, es un excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices con nuestros hijos, que es lo más importante", dijo a la prensa que se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México.

"Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto. Si ha de ser así, que me inviten al bautizo, pero no creo", comentó entre risas Galilea Montijo sobre la versión de que Reina había sido padre nuevamente, lo que probaría la infidelidad del político. Y también se refirió a cómo vive esta situación su hijo, que es pequeño.

Para Galilea Montijo "ha sido muy difícil, estoy bien, tranquila porque mi hijo está bien, tranquilo, abrazando esta situación por la que él está pasando, con mis terapias, él también con sus terapias’’. En ese sentido reconoció que ‘’es una situación difícil, nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y sí lo es, es un duelo, te tienes que ir acoplando a una nueva vida", concluyó.