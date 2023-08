'Es una mentira y una infamia', AMLO rechaza haberse burlado de los desaparecidos en Lagos de Moreno

Asegurando que lo reportado fue "una mentira, una infamia", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que, contar una anécdota ayer mencionando la frase "no oigo", cuando se le preguntó por los desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, haya sido "una burla" del caso, y reiteró su versión de que no escuchó bien el comentario de la prensa.

AMLO abrió su mañanera de este jueves aclarando lo ocurrido y afirmando, a pesar de los videos del hecho, que todo forma parte de una estrategia de los medios, pues "ellos son capaces de todo. Yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, yo tengo ideales".

"Son unos perversos", acusó el presidente López Obrador.

En ese sentido, AMLO dijo sobre los desaparecidos en Lagos de Moreno que "no me puedo burlar del dolor ni de la desgracia de los demás", aseguró que se está atendiendo la situación y mostró un video, aunque editado, de los hechos ocurridos ayer al término de su mañanera.

EL 'NO OIGO' Y LAS CRÍTICAS

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, respondiendo con una anécdota en la que sobresaltó la frase "no oigo", generando diversas críticas y señalamientos de políticos y las redes sociales.

Ante las varias solicitudes de los periodistas reunidos en el Salón Tesorería para que diera a conocer el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, AMLO contó una anécdota:

"Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'no oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Que me des 500 pesos para ir al mercado!', (le gritaba su esposa). Mejor los 200", comentó entre risas el presidente López Obrador.

Además, cuando AMLO se retiraba, un reportero de un periódico tabasqueño le pidió al mandatario federal enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que López Obrador sí accedió.

Tras sus expresiones, varios políticos y usuarios de redes condenaron la respuesta de López Obrador, ante la insistencia de la prensa por los desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

